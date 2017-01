Real Madrid x Real Sociedad ao vivo online pelo Campeonato Espanhol 2016/17

Google Plus

Acompanhe com a VAVEL Brasil à partir das 18h no horário brasileiro de verão.

O Santiago Bernabéu será o palco da partida de logo mais. Certamente ele estará lotado para acompanhar o time do técnico Zinedine Zidane.

Fique de olho: Cristiano Ronaldo, atacante: melhor jogador da temporada passada, não vive o melhor de suas fases, mas ainda assim é extremamente letal e melhor que 98% dos jogadores pelo mundo.

Fique de olho: Illaramendi, meia: volante com passagem pelo Real, retornou recentemente ao ex-time e comanda a equipe que faz boa campanha.

Os dois times não estão mais na Copa do Rey e podem se focar apenas na Liga, falando apenas em torneios nacionais.

Na rodada passada, o Real recebeu o Málaga, não jogou bem, mas venceu por 2 a 1. Já a Sociedad recebeu o Celta e venceu pelo placar mínimo.

O time de San Sebastián está embalado. Duas vitórias seguidas e a chance real de vaga na Champion da próxima temporada.

O time de Madri tem 43 pontos, contra 42 do Sevilla e 41 do Barcelona. A Sociedad aparece em quinto, um ponto atrás do Atlético de Madrid, primeiro dentro da zona da Liga dos Campeões.

Os merengues contam com o melhor jogador do mundo e sua torcida para se manter na liderança. O time tem um jogo a menos em relação aos rivais.

A Sociedad chega motivada, mesmo após goleada sofrida para o Barça no meio de semana pela Copa do Rey.

O Real lidera o Campeonato Espanhol apenas um ponto na frente do Sevilla e dois de vantagem para o Barcelona.

É dia de Real Madrid x Real Sociedad. Um jogo cheio de história e que promete ser tenso.

No fim da tarde deste domingo, um dos melhores times do mundo dá as caras para defender a liderança e manter a vantagem sobre seus rivais.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo online.