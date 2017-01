Com gol mal anulado, Barcelona marca no fim e empata com Bétis

INCIDENCIAS: Partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, realizada no Estadio Benito Villamarín, em Sevilla.

Em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Bétis recebeu o Barcelona neste domingo (29) no Estádio Benito Villamarín e surpreendeu. Durante toda a partida, o time de Sevilla foi superior aos Catalães, dominou o meio-campo, finalizou mais, porém foi penalizado com um gol no fim e saiu de campo com o empate.

O Barça ainda teve um gol não validado, e o jogo terminou com um gosto amargo para ambos os lados. Na próxima rodada o Real Bétis visita o Deportivo La Coruña, na sexta-feira (3) e o Barcelona recebe o Athletic Bilbao no Camp Nou, no sábado (4).

Primeiro tempo com domínio Verdiblanco

Desde os primeiros minutos de jogo já se podia ver que o Bétis não se renderia facilmente para o Barcelona. No único perigo que correu, Luís Suárez teve uma chance de gol aos 5', aproveitando cruzamento de Aleix Vidal, mas jogou pra fora. À partir daí começou um amplo domínio dos donos da casa, com Ceballos conduzindo muito bem o meio de campo e Rúben Castro aparecendo bem nas finalizações.

O Bétis não saía de qualquer maneira para o ataque, conseguia impor uma marcação alta e forçava a zaga blaugrana a cometer erros na saída de bola. Com isso, o time foi pegando confiança e criando boas chances, em um dos lances de perigo, aos 19', Ceballos acertou um belíssimo chute de longe e Ter Stegen fez linda ponte para espalmar para escanteio.

As melhores chances do Barça eram criadas nas saídas em velocidade, quando principalmente Neymar puxava os contra-ataques pela esquerda. O brasileiro, inclusive, teve a melhor chance dos visitantes na primeira etapa, quando aos 38' recebeu bola enfiada de Messi e saiu de frente com o goleiro Adán, que fechou muito bem e conseguiu defender a finalização do camisa 11. O primeiro tempo terminou com domínio do Betis em campo e nas finalizações - 10 a 4 - e um Barcelona precisando melhorar a transição do meio para o ataque se quisesse sair de Sevilla com a vitória.

Obediência tática gera resultado

Na volta para o segundo tempo o Barcelona continuou errando muitos passes, principalmente por causa da forte marcação do Bétis. O trio de meio-campo sem Iniesta e Busquets não conseguia dar ritmo ao time, e o outro trio, o MSN - de quem muito se espera - também pouco aparecia. As triangulações rápidas, dribles, jogadas em profundidade, não aconteciam.

Enquanto a vontade e disciplina tática do Bétis prevaleciam em campo. O Barça cometia muitas faltas, sofria com a pressão adversária. Pressão essa que se caracterizou com as boas chances criadas; Ceballos, muito perigoso durante toda a partida, aos 71' acertou um forte chute no travessão, e Rúben Castro, aos 74', acertou chute rasteiro na trave direita de Ter Stegen.

E toda essa pressão se transformaria em gol, aos 75', após cobrança de escanteio, Ter Stegen rebateu mal e Alegría aproveitou para empurrar para dentro do gol vazio. Vantagem do Bétis, a torcida agitada e o Barcelona finalmente acordou. Em dois lances parecidos, após cruzamentos de Aleix Vidal, a zaga do Bétis tenta cortar e quase marca gols contra. No primeiro, aos 77', o zagueiro tirou, mas a bola já havia entrado, mas a arbitragem não viu e o jogo seguiu.

No segundo lance, de fato, a bola não ultrapassou a linha. Mesmo com um jogo muito fraco, o Barça se viu prejudicado pela arbitragem. Aos 80' Rúben Castro recebeu livre e avançou até a área, poderia ter matado o jogo, mas falhou na frente do goleiro alemão que fez ótima defesa na tentativa de cavadinha do atacante.

E contra o trio MSN não se pode vacilar. Aos 90', Neymar apertou a marcação no campo de ataque, a bola sobrou pra Messi que achou Suárez livre na área, o uruguaio bateu de primeira, deslocando o goleiro Adán e empatando a partida. No final ainda houve uma pressão, mas o Bétis se segurou bem e o jogo terminou mesmo no 1 a 1.