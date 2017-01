Luís Enrique critica arbitragem após empate com Bétis: "É claro que os árbitros precisam de ajuda"

Treinador disse que árbitros precisam de ajuda da tecnologia (Foto: Divulgação/Barcelona)

Nesse domingo (29) o Barcelona visitou o Bétis pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/2017 no estádio Benito Villamarín na região da Andaluzia. E numa partida fraca tecnicamente por parte dos culés, o empate por 1 a 1 foi o resultado final com gols de Alex Alegria para os verdes enquanto que Suárez anotou o tento blaugrana.

Com isso a equipe catalã pode ver o Real Madrid escapar na tabela de classificação já que eles ficam com 42 pontos e podem ver os blancos abrirem quatro pontos de vantagem e com um jogo a menos. Já o Bétis com 23 pontos segue há uma distância segura das últimas colocações da competição.

Após o jogo o técnico Luis Enrique falou reconheceu que a equipe não jogou bem, criticou a arbitragem e valorizou o ponto conquistado."Eles valorizam o resultado com a precisão que jogaram. A sensação que tenho é que nós ganhamos um ponto. Há milhares de coisas que influenciam uma equipe jogar melhor ou pior. Até mesmo o posicionamento do calendário. Nós não fizemos um bom jogo. Tivemos muitos erros na primeira parte. O segundo tempo foi de superioridade completa do nosso rival, jogamos longe do nosso nível. O gol na reta final foi merecido, mas acho que está claro que nós ganhamos um ponto".

O comandante não poupou os juízes, afirmando que els precisam de ajuda. No entanto, Enrique afirma que ainda tem tempo para reação. "Não tenho nada a comentar, mas não me diga o que parece, eu vi a foto. A tecnologia pode ajudar, como eu disse. É claro que os árbitros precisam de ajuda. Eu não sei como é que isso afetará a corrida para La Liga. Não estava em nossos planos. Temos todo o segundo turno e nossa obrigação é colocar pressão".

"Eu não sei se esse resultado vai afetar a Copa. Espero que não. Acho que não, porque com tantas partidas e tantas competições, os jogadores estão acostumados a estas coisas", finalizou o técnico do Barcelona.