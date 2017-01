Sevilla é surpreendido pelo Espanyol e perde chance de assumir liderança provisória

O Sevilla visitou o Cornellà-El Prat e saiu com uma derrota para o Espanyol por 3 a 1. O resultado fez o time de Sampaoli cair para a terceira posição no Campeonato Espanhol, com o mesmo número de pontos do Barcelona que tem melhor saldo de gols. A vitória colocou o time da Catalunha na décima posição da Liga.

No segundo minuto de jogo, pênalti e expulsão do Pareja que derrubou PIatti na área. Marcó Reyes converteu fazendo 1 a 0 para o clube de Barcelona. Com um jogador a menos, o Sevilla precisou mexer para arrumar o time em campo. Ben Yedder foi substituído pelo zagueiro Lenglet. Nasri ficou com a missão de cobrir o espaço de Yedder no ataque. Deu certo. Aos 19 minutos o camisa 10 serviu Jovetic - três gols nos últimos quatro jogos - que empatou o jogo, 1 a 1.

A pressão sevillista continuou após empatar. Mas, com um a menos, era natural que o time de Sampaoli deixasse espaços para o contra-ataque do Espanyol. Um jogo bem movimentado, com boas oportunidades para ambos os lados. Aos 46 minutos, na última jogada antes do intervalo, cobrança de falta de Reyes e Navarro subiu mais alto que a zaga rojiblanca marcando para o time de casa. Espanyol de novo na frente, 2 a 1.

No segundo tempo o Espanyol se aproveitou da vantagem numérica e abriu mão da posse de bola para preencher os espaços no campo e dificultar a subida do Sevilla. Um congestionamento de jogadores na entrada da área fechava as tentativas dos rojiblancos. Quem trabalhou no contra-ataque foi o time da casa, com poucas boas e reais oportunidades de ampliar o placar.

Aos 70 minutos os catalães marcaram com Gerard Moreno de cabeça na sequência de um lance incrível com direito a bola no travessão e zagueiro sevillista tirando a bola em cima da linha. O atacante do Espanyol fez 3 a 1, ampliando a vantagem do time da casa. Apesar de buscar um gol para evitar a derrota, o time de Sampaoli não conseguiu encontrar as redes mais uma vez.

Na próxima rodada o Sevilla enfrenta o Villarreal jogando em casa, enquanto o Espanyol vai até Málaga enfrentar o time da casa.