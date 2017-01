Real Madrid joga bem, bate Sociedad sem sustos e amplia vantagem na liderança

INCIDENCIAS: partida válida pela 20ª rodada do campeonato espanhol 2016/17, realizada no estádio santiago bernabéu, em madri

Vitória mais tranquila que o esperado. Neste domingo (29), o Real Madrid mostrou que a eliminação na quarta-feira pela Copa do Rei não deixou tantos rastros, pois a equipe merengue jogou bem e venceu a Real Sociedad por 3 a 0 pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Kovacic, Cristiano Ronaldo e Morata marcaram os gols do triunfo.

Com este resultado, o Real Madrid amplia ainda mais a vantagem na liderança, chegando a 46 pontos, quatro a mais que Barcelona, vice-líder, e Sevilla, além de estar com um jogo a menos. A Sociedad permanece na quinta colocação com 35 pontos.

Na próxima rodada, o Real Madrid vai até o Balaídos, onde foi eliminado na Copa do Rei, no próximo domingo (5), no mesmo horário, 17h45 (horário de Brasília), encarar o Celta de Vigo. No mesmo dia, só que às 15h30 (horário de Brasília), a Sociedad recebe o vice-lanterna Osasuna.

Jogo equilibrado, mas com Kovacic deixando merengues na frente

O jogo começou bem complicado para o Real Madrid, que sofria um pouco com a boa troca de passes da Real Sociedad no início, tanto que as duas melhroes chances no início da partida foram dos visitantes. A primeira foi com Oyarzabal, que recebeu na direita, ganhou de Sergio Ramos e finalizou bem, mas Navas defendeu. Minutos depois, Willian José cobrou falta de longe e a bola foi velocidade, mas Navas foi bem mais uma vez.

Os merengues foram se soltando na medida que a partida se encaminhava, conseguindo ficar mais tempo com a bola. Porém, a marcação da equipe da Andaluzia era muito bem feita, fechando bem os espaços, principalmente pelo meia, complicando as investidas merengues, tanto que o Real Madrid só chegava com mais perigo pelas laterais.

Só que quando a partida se encaminhava para o intervalo na igualdade, Cristiano Ronaldo apareceu para decidir. Aos 38', o português ganhou dividida no alto, a bola chegou em Benzema, que devolveu para o português, que deu ótimo passe em profundidade para Kovacic. O croata avançou livre pelo meio e finalizou na saída de Rulli, por debaixo do goleiro argentino, abrindo o placar e dando números finais ao primeiro tempo no Bernabeu: 1 a 0 Real Madrid.

Merengues marcam mais dois e confirmam vitória tranquila

O Real Madrid voltou mais ligado na segunda etapa, chegando com mais ímpeto ao ataque e pressionando a Sociedad desde o ínicio, tanto que logo aos 6' marcou o segundo gol, quando Kovacic devolveu a gentileza para Cristiano Ronaldo, que saiu cara a cara com Rulli e deu um lindo toque por cima do arqueiro da Sociedad, marcando um bonito gol e deixando tudo mais tranquilo no Santiago Bernabéu: 2 a 0 Real Madrid.

Tudo ficou tranquilo após o segundo gol, pois a Sociedad não tinha força para buscar o gol, tendo em vista a boa partida defesa e de Casemiro, que foi um dos melhores em campos na partida. Por outro lado, os merengues chegavam bem nos contra-ataques, com um Cristiano Ronaldo inspirado e buscando o jogo a todo instante.

E o que já era difícil para os andaluzos, ficou praticamente impossível, quando Iñigo Martínez tomou o segundo amarelo após falta em Casemiro e foi expulso. Aos 37', os merengues roubaram a bola, puxaram contra-ataque com Danilo, que passou para Lucas Vázquez, que recebeu na direita e cruzou na cabeça de Morata, que deixou o dele numa aula de contra-ataque, fechando a conta em Madri: 3 a 0 Real Madrid.