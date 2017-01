Athletic Bilbao supera Sporting Gijón e segue invicto em casa no Espanhol

O Athletic Bilbao chegou em sua décima partida sem perder no San Mamés pela Liga, na 20ª rodada do campeonato espanhol, ao ganhar do Sporting Gíjon por 2 a 1. O Sporting saiu na frente com gol de Duje Cop mas o time da casa virou o jogo no segundo tempo com gols de Iker Munian e Aduriz. O Athletic ocupa agora o sétimo lugar na tabela, já o Sporting Gíjon está na zona de rebaixamento, na 18ª posição.

A partida começou com chances de gol dos dois lados. Aos oito minutos, uma boa jogada coletiva do Sporting colocou Duje Cop na cara do gol mas o chute foi alto. Aos 17’, o meia do time da casa Raúl Garcia controlou a bola perto da pequena área, mas a defesa rojiblanca cortou a investida. Quatro minutos depois, Raúl tentou de cabeça mas estava impedido e teve seu gol anulado.

Aos 25’, o croata Duje Cop sofreu pênalti e ele mesmo cobrou, abrindo o placar para o Sporting. Nos minutos seguintes, o Athletic tentou correr atrás do prejuízo. Aduriz tentou um gol olímpico após cobrança de escanteio mas a bola não encontrou o caminho correto. O francês Babin sofreu uma lesão e não pode continuar, obrigando ao técnico rojiblanco Rubi a fazer a primeira alteração do jogo. Apesar da posse de bola, o Athletic não conseguiu o gol e o primeiro tempo terminou no 1 a 0.

A segunda etapa trouxe um Athletic Bilbao com muita pressão na partida. A atitude deu certo, já que aos 49’ Inaki Williams começou um contra ataque e passou para Munian, que marcou para o time da casa. O Sporting trouxe seu time para trás e passou a defender todas as tentativas de ataque do Athletic. O goleiro Iván Cuellar trabalhou bastante com as tentativas de Aduriz, de cabeça aos 54’ e de novo aos 58’ quando o atacante deu um chute perigoso.

Aos 70’, Munian foi derrubado dentro da área e o juíz marcou o pênalti para o Athletic Bilbao. Aduriz cobrou e converteu, virando o jogo. O final do jogo foi morno, sem grandes chances dos dois lados e terminou no 2 a 1.

Na próxima rodada, o Athletic Bilbao enfrenta o Barcelona no Camp Nou. Já o Sporting recebe o Alavés.