Casemiro comemora vantagem na liderança e diz não se preocupar com os rivais

Foto: Reprodução/Getty Imagens

Jogando em casa pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid enfrentou a Real Sociedad e venceu os visitantes por 3 a 0, abrindo quatro pontos de vantagem para Barcelona e Sevilla, que tropeçaram na rodada - empatando e perdendo fora de casa, respectivamente. Na saída do gramado, Casemiro conversou com a TV e disse que o time não joga pensando nos rivais: "Não temos que nos preocupar nem com Sevilla, nem com o Barcelona. Se nós ganharmos todas as partidas, seremos campeões".

O volante viu a equipe empatar no melhor saldo de gols da competição com o Barcelona. "É uma rodada importante para nós, conseguimos aumentar a nossa vantagem na liderança" comentou o brasileiro que vê a Real Sociedad como um adversário difícil de ser batido: "Sabíamos que eles poderiam complicar a partida, por isso trabalhamos forte durante a semana, e felizmente, conseguimos marcar".

Nas arquibancadas do Santiago Bernabéu, uma torcida exigente se fez presente. Danilo foi vaiado quando teve o nome anunciado pelo telão - na escalação - e Benzema também não foi muito bem recebido pelos merengues antes do jogo começar. Quanto a atitude do público, Casemiro disse entender a situação: "São muito exigentes com todos nós, se nos vaiam tudo que temos a fazer é seguir trabalhando para que estejam contentes conosco. Precisamos vencer a La Liga".

Na sala de imprensa, na coletiva pós-jogo, Zinedine Zidane elogiou a atitude os torcedores que vaiaram antes do jogo mas apoiaram e aplaudiram o time quando a bola rolou: "Temos que agradecer o Bernabéu. Não gostamos das vaias, mas hoje eles estiveram muito bem, todos juntos conseguimos uma vitória importante. Preciso agradecê-los".

Eliminados da Copa do Rei, o Madrid não joga no meio da semana. O próximo jogo do time é no primeiro domingo de fevereiro (5), 17h45, contra o Celta de Vigo pela 21ª rodada da La Liga.