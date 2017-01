Visando dar ritmo de jogo, Milan empresta zagueiro brasileiro Rodrigo Ely ao Alavés

Foto: Divulgação/Deportivo Alavés

Faltando poucas horas para o fechamento da janela de inverno na Europa, que se encerra nesta terça-feira (31), o brasileiro Rodrigo Ely acertou sua ida para o Deportivo Alavés. O zagueiro não teve oportunidades desde que o técnico Vincenzo Montella assumiu o Milan e busca minutos em campo para não perder espaço. Apesar disso, a diretoria da equipe Rossonera ainda tem planos futuros para o jogador e negociou apenas um contrato por empréstimo.

Alavés e Crotone haviam demonstrado interesse no jovem zagueiro, de apenas 23 anos, mas o destino será mesmo a Espanha. O clube espanhol, que chegou à semifinal da Copa do Rei, faz campanha razoável no Campeonato Espanhol e busca se reforçar para se manter na primeira divisão. Com a saída do sérvio Aleksandar Pantic, que possui vínculo com o Villarreal e estava emprestado à equipe do País Basco, o técnico Maurício Pellegrino precisa recompor o setor defensivo.

Mesmo com a possibilidade de permanecer na Série A italiana, o bom futebol apresentado pela equipe basca e a possibilidade de ser titular chamaram a atenção do jogador, que será anunciado em breve. Rodrigo terá a companhia de outro brasileiro, Deyverson, atacante de 25 anos, titular do time. A duração do empréstimo será de 6 meses, até o fim da atual temporada.

Rodrigo, nascido em Lajeado, no Rio Grande do Sul, foi revelado pelo Grêmio e possui dupla nacionalidade - brasileira e italiana - chegou ao Milan em Janeiro de 2012, passou 3 temporada emprestado, retornando em 2015 e desde então disputou apenas quatro partidas. Com a titularidade de Romagnoli e Paletta, contanto ainda com o experiente Zapata no banco de reservas, Rodrigo se viu distante de uma oportunidade na equipe treinada por Montella. Jovem promissor, foi titular das seleções de base da Itália sub-19 e sub-20 e também da seleção brasileira sub-23, foi cotato, inclusive, para disputar as Olimpíadas 2016, no Brasil.