Las Palmas acerta empréstimo de Jesé Rodríguez junto ao PSG até o fim da temporada

Jesé Rodríguez está de volta ao futebol espanhol. Nesta segunda-feira (30), o presidente do Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, confirmou o acerto com o atacante de 23 anos, que chega junto ao PSG em empréstimo de seis meses, ou seja, ele ficará no time até o final da temporada: "A operação da contratação de Jesé Rodríguez está praticamente fechada, há total acordo entre os clubes. A intenção é apresentá-lo na tarde desta terça-feira (31) no estádio Gran Canaria, diante de todos os torcedores".

Além disso, o presidente dos canários exaltou a opção de Jesé, que preferiu ganhar menos para atuar na equipe espanhola, além de falar que está tentando formar uma equipe mais competitiva possível: "Jesé vem perdendo muito dinheiro, mas preferiu defender as cores do Las Palmas. Não podemos ir mais além do que temos. Nosso objetivo era trazer o Jesé e isso foi possível. Tentaremos fazer uma equipe mais competitiva possível. Fazia muito tempo que não tínhamos um elenco deste nível".

Jesé, que é oriundo da base do Real Madrid, sempre foi visto com bons olhos para o futuro, principalmente no clube merengue. Porém, mesmo com muitas oportunidades, ele nunca rendeu o esperado. Mesmo assim, ele foi contrato pelo PSG para a atual temporada, buscando render mais e ter mais minutos. Só que o alto investimento não teve tanto sucesso, além de Jesé não ter tido tantos minutos.

Agora no Las Palmas, o jovem atacante provavelmente terá bem mais tempo de jogo, mesmo com o bom elenco que Quique Setien, técnico da equipe, tem em suas mãos, com jogadores como Kevin-Prince Boateng, Jonathan Viera, Tana e Alen Halilovic, esse último que também foi contratato recentemente. Como adiantado pelo presidente, ele será apresentado nesta terça-feira, com expectativa de vários e vários torcedores do carismático time das Ilhas Canárias.