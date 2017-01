De virada, Las Palmas vence Valencia e segue invicto em casa no Espanhol

Nesta segunda-feira (30), o Las Palmas venceu o Valencia por 3 a 1, no estádio Gran Canaria, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol e manteve a invenciblidade como mandante na competição. No primeiro tempo, Santi Mina abriu o placar a favor dos visitantes, antes de Jonathan Viera empatar com um golaço. Na etapa final, Mauricio Lemos virou em bela cobrança de falta e Kevin-Prince Boateng deu números finais ao jogo.

Atravessando fase turbulenta no que diz respeito a resultados, o Las Palmas foi escalado por Quique Setién com Roque Mesa, Montoro e Vicente Gómez na faixa central, com Jonathan Viera aberto pela esquerda. No comando do ataque, Boateng. Por outro lado, o Valencia de Voro González, há três jogos sem perder e vindo de duas vitórias que o afastaram da zona de rebaixamento, também entrou em campo com força máxima.

Boateng comemora o terceiro gol (Foto: Divulgação/La Liga)

Com a bola rolando, os ches abriram o placar aos 20 minutos. O lateral Gaya teve liberdade pela esquerda, recebeu passe em profundidade e cruzou rasteiro. Sozinho na área, Santi Mina esticou a perna e desviou do goleiro Javi Varas: 1 a 0. Até então conhecendo o sabor da primeira derrota em casa na liga, a equipe das Ilhas Canárias não se abalou com o gol sofrido e manteve o estilo de triangulações e passes curtos. Aos 32, Boateng quase empatou em chute perigoso para fora.

A melhora dos amarillos era evidente, e foi transformada em bola na rede aos 42 minutos. Após boa troca de passes, Boateng fez a parede e ajeitou para trás. Com liberdade, Jonathan Viera ajeitou e mandou um lindo arremate sem chances para Diego Alves: 1 a 1. Para o segundo tempo, o Valencia teve uma troca: Enzo Pérez pediu substituição e deu lugar a Mario Suárez, mantendo o 4-2-3-1.

No começo da etapa final, o duelo se apresnetava equilibrado, sem chances de gol para os dois lados. Até que, aos seis minutos, Munir, discreto no jogo, cometeu falta sobre o zagueiro Bigas, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a equipe valencianista com dez homens no gramado. O castigo veio seis minutos mais tarde. Em falta frontal, o uruguaio Mauricio Lemos bateu com perfeição, no ângulo de Diego Alves, para marcar o primeiro tento com a camisa do Las Palmas: 2 a 1.

Logo em seguida, aos 16, a pá de cal. O lateral-esquerdo Dani Castellano levantou na área, buscando Kevin-Prince Boateng. Mangala tinha tudo para afastar de cabeça, mas errou feio o tempo da bola, que sobrou para o camisa 7 ajeitar e tirar do goleiro brasileiro: 3 a 1. A partir daí, o Las Palmas soube controlar as ações através da sua característica principal, os passes curtos. O destaque ficou por conta da entrada de Alen Halilovic: recém-chegado do Hamburgo, o croata de 20 anos e com passagem pelo Barcelona ingressou na vaga de Momo.