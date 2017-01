Ex-lateral da Juventus e Roma, Marco Motta é apresentado no Almería

Foto: Divulgação/Almería

No deadline day, último dia da janela de transferências dos clubes europeus, o Almería agiu rápido e trouxe o lateral-direito Marco Motta, ex-Juventus e Roma, que estava no futebol inglês havia duas temporadas. O italiano foi a grande contratação dos Rojiblancos para esse segundo turno da segunda divisão do Campeonato Espanhol.

Marco Motta chegou em 2015 ao futebol inglês, após não fazer parte dos planos de Massimiliano Allegri na Juventus. Seu destino foi o Watford, onde assinou um contrato de uma temporada. Pelos The Hornets atuou apenas nove vezes, marcando nenhum gol, não tendo seu vínculo renovado ao final da temporada de 2015.

Ano passado, o Charlton resolveu apostar em seu futebol e trouxe o atleta de graça. Mas novamente o italiano não apresentou um bom futebol e atuou apenas em 12 jogos pelos The Addicks, tanto que o clube ficou na última posição da segunda divisão inglesa e caiu para a terceira divisão.

Na Espanha, Marco Motta terá vida difícil em sua nova equipe. O Almería é apenas o 19º colocado, com 24 pontos, sendo o primeiro colocado da zona de rebaixamento e correndo sérios riscos de voltar à terceira divisão do futebol espanhol. O momento em que está passando os Rojiblancos não se assemelha em nada ao Almería que jogou seis vezes a elite do campeonato espanhol, conseguindo chegar até num excelente 7º lugar na temporada 2007/08. Em contrapartida, o clube não vem encontrando forças para voltar a ser o antigo Almería, e desde a temporada 2014/15 está na segundona.

O jogador de 30 anos foi revelado pela Atalanta, e tem passagens por Udinese, Torino, Roma, Juventus, Catania, Bologna, Genoa, Watford e Charlton. Marco Motta chegou até a vestir a camisa da seleção italiana principal, após ter jogado em todas as equipes de base da Azzurra. Apesar de não ter disputado nenhuma grande competição, jogou as Olimpíadas de Pequim, em 2008.