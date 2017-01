Assediado por grandes clubes, Steven N'Zonzi renova até 2020 com Sevilla

Foto: Divulgação/Sevilla FC

O francês Steven N’Zonzi renovou o seu contrato com o Sevilla por mais um ano, como confirmado pelo clube em seu site oficial. Como forma de agradecimento pelas belas atuações e também para evitar o assédio das grandes equipes interessadas no atleta, a diretoria Sevillista decidiu estender seu contrato. O vínculo que ia até 2019 agora irá até junho de 2020. A multa rescisória também foi aumentada, o valor não foi revelado – especula-se 50 milhões de euros – porém é certo que ultrapasse os 30 milhões do antigo contrato.

Em entrevista coletiva após a renovação, Steven declarou que se sente bem no clube e quer continuar por lá: “Me sinto muito bem neste clube e nesta cidade. Desfruto do futebol e por isso quero continuar aqui. Os demais clubes não importam.”

Desde que chegou, no começo da temporada 2015/16, N’Zonzi tem sido um dos destaques do time. O meia de 28 anos foi fundamental na conquista da Uefa Europa League da temporada passada, quando ainda era comandado por Unai Emery (hoje no Paris Saint-Germain). Hoje continua sendo peça chave na equipe de Jorge Sampaoli, que vem surpreendendo com a terceira colocação no Campeonato Espanhol. Nesse um ano e meio no clube, disputou 73 partidas e marcou 7 gols.

Sobre o interesse de outros clubes, o meia preferiu desconversar: “Não sei nada sobre outros clubes. O mais importante é estar concentrado na atual temporada, ela é muito boa e não quero pensar em outra coisa, nem no próximo verão”.

N’Zonzi foi contratado junto ao Stoke City, da Inglaterra, por 7 milhões de euros, depois de uma excelente temporada, quando foi eleito pelo clube o jogador do ano (Stoke City Player of the Year Award). Em sua primeira temporada foi campeão da Europa League e na atual busca conquistar os títulos ainda em disputa, Uuefa Champions League e Campeonato Espanhol.