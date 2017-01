Meia Fabián Orellana acerta com Valencia após saída conturbada do Celta de Vigo

Foto: Divulgação/Valencia CF

O Valencia segue buscando reforços para auxiliar na luta contra o rebaixamento, o que seria uma tragédia para um dos maiores clubes do futebol espanhol. Nesta terça-feira (31), no fechamento da janela de inverno, o clube ché confirmou a contratação, por empréstimo com opção de compra de três milhões de euros, do meia chileno Fabián Orellana, que chega oriundo do Celta de Vigo. Ele assinou até o fim da atual temporada.

Orellana é conhecido por ser um jogador meio complicado fora dos gramados, tanto que a razão dele estar se transferindo para os morcegos é por conta de uma confusão há algumas semanas quando ainda estava no Celta. O chileno teria xingado e desrespeitado o técnico da equipe, Eduardo 'Toto' Berizzo, que, depois disso, pediu o desligamento do atleta, que era um dos pilares das ótimas campanhas da equipe nas últimas temporadas.

O jogador de 31 anos já é bem conhecido no futebol espanhol. Com passagens por Xerez e Granada, o baixinho teve como grande sucesso, claro, sua passagem, como já dita, pela equipe de Vigo, onde era um dos grandes jogadores do time. Em 120 jogos com o uniforme celeste, Orellana marcou 19 gols.

Agora no Valencia, o chileno espera ajudar na briga da equipe contra o rebaixamento. Porém, ele terá que disputar posição com outros ótimos atletas no elenco, como o português Nani e os jovens Carlos Soler e Santi Mina. Com certeza foi uma grande aquisição, tendo em vista o ótimo jogador que é.

Cartabia rescinde contrato e fecha com Braga

Foto: Divulgação/SC Braga

Quem não é mais jogador do Valencia é o jovem meia Fede Cartabia, que rescindiu contrato com os morcegos também nesta terça, após ter pouquíssimas oportunidades, além de ver que não teria muito tempo de jogo com a chegada de Orellana. Com isso, Fede acertou até o final da temporada com os portugueses do SC Braga.