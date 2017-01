Brigando contra rebaixamento, Osasuna acerta com Sirigu até o fim da temporada

Foto: Divulgação/CA Osasuna

A temporada 2016/17 não tem sido fácil para o Osasuna. A equipe, que retornou à elite nesta temporada, está tendo muita dificuldades por conta do seu raso plantel. Pensando nisso, o clube de Pamplona anunciou um importante reforço para o restante da temporada. O goleiro italiano Salvatore Sirigu, que pertence ao PSG, mas que estava emprestado ao Sevilla, foi anunciado como contratação do clube até o fim da temporada.

Os últimos anos não vêm sendo os melhores para o arqueiro italiano. Desde que saiu do Palermo, onde teve grande destaque, acumulando ótimas apresentações, Sirigu nunca conseguiu se firmar. Contratado em 2011 pelo PSG, o jogador de 30 anos chegou para ser o goleiro de um time que prometia amendrontar vários gigantes da Europa.

Sirigu até começou bem sua passagem pelo futebol francês, sendo titular absoluto. Porém, na temporada 2015/16, ele perdeu totalmente seu espaço com a contratação do alemão Kevin Trapp. Além disso, para piorar, Alphonse Aréola retornou ao clube nesta temporada após uma ótima passagem pelo Villarreal, deixando Sirigu totalmente de lado, o que acarretou num empréstimo para o Sevilla.

Ele chegou no clube sevillista para brigar pela titularidade com o jovem Sergio Rico, mas nem banco direito Sirigu pegou, tanto que Jorge Sampaoli, treinador da equipe, optou pelo jovem David Soria em alguns jogos. No total, o italiano atuou em apenas duas partidas pelo clube, isso em seis meses, muito pouco para um goleiro do seu bom calibre.

Agora no modesto Osasuna, Sirigu deverá ser titular, mas terá que lutar por isso, tendo em vista que o goleiro da equipe é o experiente e ídolo Nauzet Perez, um dos pilares do acesso para a primeira divisão nesta temporada.