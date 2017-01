Málaga anuncia contratação do meia José Rodriguez, ex-Mainz 05

Foto: Divulgação/Malaga CF

Depois de um mercado movimentado, onde contratou Peñaranda, Demichelis e Luis Hernández, o Málaga continua se reforçando para o restante da temporada. Na tarde desta terça-feira (31) foi anunciada a contratação do meio-campista José Rodríguez, o espanhol chega por empréstimo até o final da temporada e o contrato dá ao Málaga a opção de compra na próxima janela de transferências.

Alfred N'Diaye, do Villarreal, era o preferido da diretoria para a posição, mas a negociação fracassou durante a semana, abrindo caminho para o retorno de José Rodríguez ao seu país natal. A negociação com o Mainz 05 estava fechada desde o último sábado, mas faltava o clube alemão assinar um último documento para oficializar o negócio, tanto que José estava na cidade desde domingo, quando realizou exames médicos.

Ele chega para reforçar a equipe blanquiazul, que faz campanha fraca no campeonato espanhol, ocupando apenas a 14ª posição. José Rodríguez já foi convocado para as seleções de base da Espanha sub-17, sub-19, sub-20 e sub-21, pela qual disputou as eliminatórias para a Eurocopa da Polônia 2017.

O jogador, formado nas divisões de base do Real Madrid, teve passagem pelo Galatasaray, onde conquistou a Copa da Turquia. Chegou ao Mainz em junho de 2016, mas praticamente não teve oportunidades, disputando apenas 5 jogos nos 6 meses que esteve na Alemanha. O jovem meia, de apenas 22 anos, se junta ao plantel andaluz no treino desta quarta-feira (01) e já poderá estar à disposição do técnico Marcelo Romero no próximo final de semana, para duelo com o Espanyol, no La Rosaleda, pela 21ª rodada da Liga.