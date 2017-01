Leganés se movimenta e fecha pacote com três reforços no último dia da janela de inverno

El Zhar é o grande reforço do clube de Madri nessa janela (Foto: Aitor Alcalde/Getty Images)

Se existe um time que mais se movimentou no último dia de mercado de inverno no futebol espanhol, esse time foi o Leganés. A modesta equipe de Madri anunciou nesta terça-feira (31) a contratação de três reforços. São eles: lateral-direito Tito, ex-Granada, e os atacantes Alberto Bueno, ex-Porto e que também estava no Granada, e Nabir El Zhar, ex-Las Palmas.

Tito chega para ajudar na parte defensiva (Foto: Aitor Alcalde/Getty Images)

Das três contratações, apenas Bueno chega por empréstimo de "apenas seis meses". Tito chega por empréstimo do Granada, porém com opção de compra dependendo das suas atuações. Que chega para ficar um bom tempo na equipe é El Zhar, que acertou com o clube pepinero até 30 de junho de 2018, com a opção de adicionar mais uma temporada.

Tito e Alberto Bueno estavam no Granada. O primeiro era titular e um importante jogador, mas estava em uma má fase, assim como a maioria dos atletas da equipe, tendo em vista que o Granada está na lanterna do Campeonato Espanhol. Bueno teve pouquíssimas chances de mostrar serviço, atuando apenas 558 minutos em 13 partidas, além de não mostrar serviço quando acionado.

Bueno promete brigar pela titularidade (Foto: Aitor Alcalde/Getty Images)

El Zhar é a grande contratação da equipe nesta janela. Após rescindir recentemente seu contrato com o Las Palmas, onde estava desde o início da temporada 2015/16, o atacante francês, que é naturalizado marroquino, estava procurando um clube e o Leganés apareceu. Vale lembrar que nesta temporada, no início da temporada, El Zhar se destacou na equipe de Gran Canaria, marcando gols e jogando muito bem, mas caiu muito de nível e viu o clube ir atrás de outros jogadores para a posição e preferiu deixar a equipe.

Com estas três contratações, o Leganés fecha o mercado com exatas seis aquisições. Além deles, o goleiro Nereo Champagne, o zagueiro Dimitris Siovas e o meia Samu García já haviam sido anunciados como reforços.