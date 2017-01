Promessa dinamarquesa do Brondby, meia Andrew Hjulsager assina com Celta de Vigo

Foto: Divulgação/Celta de Vigo

Andrew Hjulsager já é jogador do Celta. Após ser aprovado nos exames médicos, o dinamarquês de 22 anos assinou contrato na sede social do clube, junto ao presidente Carlos Mouriño. O vínculo com o time de Vigo é de três anos e meio, até 2020. Hjulsager chamou atenção pela ótima temporada que vinha fazendo no Brondby, da Dinamarca, seu clube de origem; em 19 partidas disputadas, fez sete gols e deu três assistências.

Ainda negociando a renovação de contrato do meia, o Brondby rejeitou uma proposta de um milhão de euros do time galego, mas com o desejo do jogador de ser transferido para o futebol espanhol, após o Celta aumentar a proposta em 100 mil euros, os dinamarqueses se renderam e liberaram o jogador.

Promessa das seleções de base, vem sendo convocado para todas as categorias desde o sub-16 e irá se juntar à equipe treinada por Eduardo Berizzo, que está numa ascendente na temporada. Está na semifinal da Copa do Rei, após eliminar o Real Madrid e ocupa a oitava posição no Campeonato Espanhol.

Sobre o motivo de ter escolhido o Celta, o atleta declarou: “Assisti várias partidas, gosto muito de como joga o Celta, a energia que põe no jogo. Gosto do estilo ofensivo e acredito que posso ter um bom papel na equipe”. Andrews se juntará aos também dinamarqueses Daniel Wass e Pione Sisto e afirmou que Wass o encorajou a se transferir para a Galícia: “Falei muito com Daniel (Wass) durante as negociações e serviu para me dar ainda mais vontade”

Apesar de estar em seu primeiro desafio fora do futebol dinamarquês, Hjulsager acredita que pode ter sucesso na Espanha: “Pelos outros jogadores que vieram e foram bem, acredito que pode me dar bem. Lutarei por isso”.