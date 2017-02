No último dia da janela de transferências, Sporting Gijón anuncia atacante Lacina Traoré

Google Plus

(Foto: Divulgação/Sporting Gijón)

Brigando a cada rodada para sair da zona de rebaixamento da Liga, o Sporting Gijón anunciou neste terça-feira (31) um grande reforço para o seu setor ofensivo. Se trata do centroavante Lacina Traoré, que chega por empréstimo. O jogador que tem seus direitos ligados ao Monaco não teve oportunidades no clube francês, e atuou na última temporada pelo CSKA Moscou.

Antes de acertar com o clube espanhola, Traoré esteve perto de assinar com os turcos do Besiktas, que procuram um substituto após a saída de Demba Ba. Lacina já realizou exames médicos nesta manhã em Gijón e deve ser apresentado nos próximos dias.

Traoré é marfinense e tem 26 anos de idade. Começou sua carreira no Mimosas, de sua terra natal até se transferir em 2006 para o Stade d'Abidjan, de Camarões. Dois anos depois, chegou ao Cluj da Romênia onde finalmente foi destaque da equipe. Após passagens pela Rússia por Anzhi e Krasnodar foi contratado pelo Monaco, onde pouco atuou, ficando de fora da Copa do Mundo de 2014. Nas últimas temporadas, jogou por empréstimo pelo Everton, onde jogou apenas duas partidas, e no ano passado pelo CSKA, onde marcou seis gols em 21 partidas.

O principal atributo do marfinense é a jogada aérea. Traoré possui 2,03m de altura. Desta maneira, o jogador passa um centímetro Nikola Zigic do Valencia, e se torna o atleta mais alto da Liga.

A chegada de Traoré praticamente aumentava os rumores da saída de Carlos Castro durante esta terça-feira. Porém, uma proposta de €1,5 milhões do Real Betis foi recusada nas últimas horas da janela de transferências. A cinco pontos de deixar a zona de rebaixamento da Liga, o Sporting Gijón volta a campo no próximo domingo (5), quando recebe o Alavés.