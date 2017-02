Barcelona vence Atlético de Madrid fora de casa e se aproxima de vaga na final da Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida de ida válida pela semifinal da Copa do Rei, realizada no Estádio Vicente Calderón, em Madrid.

Pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, o Atletico de Madrid recebeu nesta quarta-feira (1) o Barcelona e viu as suas chances de chegar à final praticamente se reduzirem a zero. O Estádio Vicente Calderón viu os rivais da catalunha abrirem vantagem no confronto com gols de Suárez – um belíssimo gol, vale ressaltar – e Messi, ainda no primeiro tempo. Griezmann descontou de cabeça, mas foi só. No jogo de volta, na próxima terça-feira (7), os comandados por Simeone terão a árdua missão de reverter o placar no Camp Nou. Mas antes, no sábado (4), o Barça recebe o Athletic Bilbao e o Atleti recebe o Leganés, ambos pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.

Barça se impõe e abre vantagem

O jogo começou como todos imaginavam, com o Atlético pressionando, mas com muitos cruzamentos não levava muito perigo ao gol do Barcelona, a zaga bem postada cortava a maioria das investidas pelo alto. E não demorou para o Barcelona se acertar, logo aos 7 minutos, Mascherano fez o desarme no meio-campo, a bola sobrou para Luís Suárez que arrancou em velocidade, deixou três zagueiros para trás e saiu de frente com Moyá, com um toque de direita o uruguaio deslogou o goleiro abriu o placar.

O time de Simeone não conseguia armar as jogadas de ataque e insistia nos lançamentos, o que facilitava para a defesa azulgrana. Enquanto Messi e Neymar aproveitavam muito bem os contra-ataques, aos 27’, o brasileiro desperdiçou boa chance ao não dominar uma bola já dentro da grande área.

Aos 32’, Messi recebeu bola na entrada da área, ajeitou e bateu forte de canhota, acertando o ângulo direito de Moyá, para fazer 2 a 0. Com o pouco poder ofensivo do time da capital, o Barça se impôs em campo e controlou o jogo até o final do primeiro tempo.

Segundo tempo de pressão Colchonera

O Atlético voltou para o segundo tempo com mais vontade, como era de se esperar, por estar em desvantagem no placar. Apesar de continuar insistindo nos cruzamentos, algumas triangulações começavam a surgir. Aos 49’, Gabi tabelou dentro da área com Fernando Torres, que devolveu de calcanhar, mas Jordi Alba foi providencial e travou na hora do chute. O Barcelona se segurava atrás e tentava sair em velocidade, mas já não era o mesmo da primeira etapa. E a insistência deu resultado, aos 59’, em cobrança de falta ensaiada, Godín escorou de cabeça e Griezmann apareceu livre na pequena área cabecear e diminuir o placar.

E a pressão continuava, quatro minutos depois, Filipe Luís fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Griezmann, o francês bateu de primeira e Cillessen fez uma defesa impressionante, impedindo o empate. O time da casa continuava pressionando, as tabelas em velocidade eram a principal arma ofensiva. Mas a pressão no ataque gerava espaços na defesa. Aos 75’, Messi quase ampliou em linda cobrança de falta, mas Moyá fez uma ponte incrível e de mão trocada espalmou a bola.

Dois minutos depois, o argentino apareceu novamente fazendo jogada em diagonal pela direita e abrindo para Neymar na esquerda, o camisa 11 pegou de primeira e jogou para longe do gol. Gameiro teve chance de empatar a partida aos 80’, mas falhou na tentativa de voleio após cruzamento de Griezmann. Fernando Torres teve duas boas oportunidades, em uma delas, chutou da meia-lua e a bola tirou tinta da trave.

Koke também chegou muito perto de marcar em remate de fora da área, mas de novo a bola passou perto e não entrou. Perto do fim, em jogada muito parecida com a do gol, Godín ajeitou de cabeça mas dessa vez ninguém apareceu para finalizar. Apesar da pressão Colchonera, o Barcelona conseguiu se segurar e voltar para a Catalunha com um ótimo resultado.