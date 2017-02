Luís Enrique elogia atuação dos comandados em triunfo ante Atléti: "Fomos muito bem"

Foto: Denis Doyle/Getty Images

Nessa quarta (01), Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentaram pelo confronto de ida das semifinais da Copa do Rei no estádio Vicente Calderón. Num jogo de tempos distintos, com os blaugranas dominando o primeiro tempo, enquanto que os colchoneros tomaram conta das ações no segundo, o placar foi de 2 a 1 para o Barcelona, com gols de Messi e Suárez, enquanto Griezmann descontou para o Atleti.

Depois do cotejo, o técnico Luís Enrique procurou falar sobre os principais pontos do jogo, como as atuações de Messi, Mascherano e a expulsão de Neymar: "Fomos muito bem, sabendo da dificuldade dos primeiros minutos, mas jogamos muito bem e fechamos os espaços do ataque local. Fomos muito eficazes nessa parte. O segundo tempo foi do mesmo jeito, embora sabíamos que iam atacar e assumir riscos. Nós fizemos eles ficarem em dificuldades com esse gol que abriu o placar. Poderíamos marcar com o terceiro, mas também eles poderiam fazer mais de um, poderia ser melhor e pior".

"Pensando que jogando no Calderon e sair sem sofrer é ingênuo. Contra uma equipe deste nível e magnitude tem que fazer com que esses minutos (de pressão) passem tão rapidamente quanto possível e, no nosso caso é ter a bola no meio campo do adversário, mantê-los longe da área e mover a bola".

"Em grandes jogos é onde Messi é melhor e tem o repertório que você precisa numa equipe, assistências, gols... existem alguns novos superlativos para descrever Messi".

Sobre Mascherano e seu erro no gol, ele procurou minimizar a atuação do argentino no lance: "Na mesma linha de toda a equipe, o primeiro golo nasceu de seu roubo e permite uma transição".

"Se há uma equipe no mundo que não deve lamentar a ausência é o Barcelona. É vital, mas eu tenho pessoas no lugar que lhe fará o seu desempenho", completou falando sobre a expulsão e ausência de Neymar para o jogo de volta.