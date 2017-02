Simeone enxerga evolução mesmo após revés: "Nos aproximamos da equipe que sempre fomos"

Foto: Getty Images

Após a derrota por 2 a 1 no Vicente Calderón, o Atlético de Madrid se vê numa situação dificílima diante do Barcelona, tendo que reverter a vantagem catalã se quiser chegar à final da Copa do Rei. Mas apesar do revés, em entrevista pós-jogo, o técnico Diego Simeone se mostrou confiante, principalmente depois do futebol apresentado pela equipe no segundo tempo.

"Eles começaram melhores, aproveitando as costas dos nossos volantes que avançavam, assim nasceu o primeiro gol. Nos aproximamos da equipe que sempre fomos, estivemos perto do empate. Estou orgulhoso por termos nos reerguido outra vez." Com a significativa melhora depois do intervalo, El Cholo, conhecido por motivar os jogadores, foi perguntado sobre o que teria dito aos jogadores nos vestiários, mas não revelou: "O que se diz no vestiário fica ali, mas estou muito feliz com a imagem do segundo tempo."

Sobre o confronto de volta, Diego ressaltou o estilo de jogo na Copa para enxergar as possibilidades: "A Copa é incomum, quando parece que está longe (da classificação), logo depois está perto. Se temos 30%, 40% ou 20% de chances, iremos ao Camp Nou para fazer como fizemos hoje no segundo tempo." O treinador também elogiou os substitutos que entraram na segunda etapa: "Também a atitude de todos, de Torres, de Gaitán, de Gameiro, deu outro impulso à equipe. Se notou claramente a mudança geral de postura."

Fernando Torres também falou depois do apito final e reconheceu o espírito de luta da equipe nestas situações: "Nós aprendemos a lutar, sofrer, nos recuperar de situações complicadas e quanto mais difícil, melhor". Outro que deixou claro o espírito lutador da equipe foi Juanfran, também se mostrando confiante para o jogo de volta: "A eliminatória está aberta e lutaremos até a morte em Barcelona. Lutar, lutar, e lutar. Saindo perdedores ou vencedores, vontade nós temos."

Além da desvantagem, o Atleti tem mais um problema para o jogo decisivo, que é a ausência de Gabi. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática na partida do Camp Nou. Além de capitão da equipe, Gabi é o volante mais defensivo disponível no elenco, já que Augusto e Tiago estão machuacdos e Thomas está na Copa das Nações Africanas com a seleção de Gana.