Zagueiro do Atlético de Madrid, Lucas Hernández é detido após agredir namorada

Foto: Alexander Hassenstein/AFP/Getty Images

A torcida do Atlético de Madrid recebeu uma notícia bem desagradável na manhã desta sexta-feira (3). O jovem zagueiro francês Lucas Hernández foi detido na madrugada desta sexta, mais exatamente às 2h30 (horário local), pela polícia de Madri. O motivo foi que o atleta de 20 anos, que chegou em casa com sinais de embriaguez, agrediu sua namorada após uma discussão mais séria, isso é o que afirma o jornal espanhol "El Mundo".

O fato ocorreu mais espeficiamente na província de Las Rozas, que faz parte da região de Madri. Segundo o El Mundo, a polícia foi chamada para a residência do jogador e o conduziu para suas dependências para tratar melhor do caso. Porém, a namorada do jogador, que foi levada para o hospital para cuidar das feridas, que, também segundo o veículo, não foram tão graves, ainda não registrou nenhum denúncia formal contra o zagueiro. Ele se encontra no juizado número 7 da 1ª instância de Majadahonda, como destaca o portal espanhol "Marca".

Jogador da base do Atlético desde pequeno, Hernández deve ser acusado de maus tratos e agressão doméstica. Como, segundo o jornal, sua parceira não teve ferimentos tão graves, apenas uma pena mais branda deve ser servida para Lucas, que, com isso, deve ser afastado pelo Atlético até que tudo isso seja esclarecido.

Horas antes de tudo isso, o jovem defensor se mostrou estar tranquilo, tanto que tuitou na sua conta oficial no Twitter um recado para o seu parceiro de equipe, o ganês Thomas Partey, que foi eliminado nas semifinais da Copa Africana de Nações com sua seleção para Camarões: "Não era para ter sido... porém, felicidades @ThomasPartey pela Copa Africana de Nações que jogou".