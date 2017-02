Ronaldinho é apresentado como embaixador do Barça: "Empolgado para vestir essa camisa de novo"

"Sou muito feliz com o carinho que o povo me passa nas ruas", diz Ronaldinho (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

O bom filho a casa torna. Ronaldinho Gaúcho está de volta ao Barcelona. Dessa vez, porém, ele não usará chuteiras e tampouco jogará ao lado de Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar. Agora com 36 anos, a missão do craque brasileiro é ser embaixador do clube.

Nesta sexta-fera (3), Ronaldinho visitou as instalações do Barça, posou para fotos ao lado do presidente culé, Josep Maria Bartomeu, e concedeu entrevista à imprensa espanhola. O brasileiro comemorou o retorno a sua “velha casa”.

“Sinto-me muito feliz e empolgado para vestir essa camisa de novo”, festejou. “Sou muito feliz com o carinho que o povo me passa nas ruas. Sinto-me muito emocionado e contente de voltar para a minha casa. Estou orgulhoso de receber esse convite e agora vou procurar fazer o meu melhor para levar o nome do Barça cada vez mais para cima e para longe”, completou.

Algumas das funções de Ronaldinho como embaixador do clube é levar a “marca Barcelona e seus valores” a todo o mundo. Para isso, ele participará de clínicas de futebol, sessões de treinamento e eventos institucionais coordenados pelo clube. Além disso, Gaúcho terá um “difícil” dever em sua função como embaixador: disputar partidas pelo mundo afora com o Barça Legends ao lado de ídolos blaugranas.

“Poucas pessoas no mundo têm esse prazer de dizer que é embaixador do Barcelona. Não encontro palavras para agradecer ao Barcelona, à diretoria. Todos meus amigos e familiares estão muito felizes”, celebrou R10.

Eleito melhor jogador do mundo em 2004 e 2005, Ronaldinho fez uma promessa: levará uma de suas Bolas de Ouro para exposição no museu do Barça. “Vamos organizar uma data para trazer a Bola de Ouro ao Barça. Nada mais justo, foi aqui que a conquistei. Aqui é o lugar certo para isso”, frisou.