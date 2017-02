Luís Enrique poupa alguns titulares e enaltece força do time: "Precisamos de todo o elenco"

Foto: Getty Images

Mesmo com um time repleto de reservas, o Barcelona conseguiu um excelente resultado ao golear o Athletic Bilbao no Camp Nou por 3 a 0, gols de Paco Alcácer, Messi e Aleix Vidal. O técnico Luís Enrique reconheceu a dificuldade do confronto, mas se mostrou satisfeito com a atuação da equipe: "É um dia muito positivo. Nos damos conta de que para decidir este campeonato necessitamos de todo o elenco. Hoje conseguimos descansar alguns jogadores para o que vem pela frente. São três pontos maravilhosos"

Heróis improváveis, Alcácer e Vidal marcaram e ajudaram a decidir um confronto importantíssimo para a manutenção da briga pelo título espanhol. Mesmo estando à sombra do trio MSN, Paco continua brigando por espaço e reconhece a força dos companheiros: "O técnico é quem decide os titulares, mas se não dermos nosso 100% não estaremos bem para realizar nosso trabalho. Ter ao lado Messi, Neymar, Luís (Suárez), jogar com os melhores do mundo, te faz melhor." Luís Enrique reconheceu o esforço do atacante: "Me alegro por Alcácer. Pelo tipo de jogador e pessoa que é. Sempre tenho uma empatia especial pelas pessoas que tem o desejo de se superar e de repente as coisas acontecem como desejam".

O lateral-direito Vidal vem ganhando espaço após boas atuações nos últimos jogos. Hoje, além de lateral, também foi improvisado no ataque no final do jogo, e disse estar confortável: "Na realidade é minha posição, claro que me afirmei como lateral, mas no Sevilla também vivi meus melhores momentos como ponta e agora tento corrigir minha posição como defensor". Sobre o novo posicionamento de Aleix, Luís Enrique disse que pode acontecer mais vezes: "Depende do que procuramos. Contra o Bétis jogou mais adiantado porque tem capacidade para isso. Hoje jogou de ponta, estabelecendo a sua lateral".

Neymar também foi elogiado pelo treinador: "Fez tudo como sempre e foi espetacular. Vimos uma versão maravilhosa de Neymar e é vital para nós".

Com relação a substituição de Messi, Luis não se mostrou muito contento com os jornalistas: "Não vou comentar o que falo ou deixo de falar. Vocês (jornalistas) têm sempre papel e caneta muito afiados. Eu os disse que ele também iria ser poupado. Vocês querem o mal e eu os deixo a incerteza."