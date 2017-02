Torres brilha e Atlético de Madrid bate Leganés com tranquilidade

O Atlético de Madrid ganhou de 2 a 0 sobre o Leganés em casa, no Vicente Calderón. O jogo pela 21ª rodada da La Liga foi neste sábado (4) e contou com um duplete de Fernando Torres, que não marcava pelo time desde setembro do ano passado. O resultado manteve o Atleti na quarta posição na tabela, com 39 pontos. Já o Leganés, bate na porta da zona de rebaixamento, com apenas quatro vitórias na competição, no 17º lugar.

O jogo começou com mais chances para o time da casa. Aos seis minutos, o volante Saul deu um belo chute de fora da área mas a bola não encontrou o gol. O Lega tentava o desarme para conquistar um contra ataque, mas excelente defesa do Atlético não deixou. A primeira boa oportunidade do Leganés foi aos 13’, quando Guerrero deu assistência de cabeça para Bueno, que chutou de longe, mas a finalização não foi certeira.

No lance seguinte, Fernando Torres foi puxado dentro da pequena área e o juiz marcou o pênalti. Griezmann cobrou e o goleiro defendeu mas Torres, no rebote, marcou o primeiro do Atleti na partida. Os colchoneros não tiraram o pé do acelerador e continuaram buscando por mais um gol. O camisa 9 do time, Fernando Torres foi destaque no ataque, tendo uma boa chance de fazer seu segundo na partida aos 20’, quando recebeu do brasileiro Filipe Luis e finalizou do meio da área.

A equipe visitante tentava fazer bom uso da bola quando conseguia recuperá-la: aos 26’, Diego Rico com um passe em profundidade deu assistência para Alexander Szymanowski que partiu do lado esquerdo do campo, mas a bola foi para escanteio. Ao final do primeiro tempo, apenas o Leganés teve chances de gol, mas foram desperdiçadas pela falta de um finalizador certeiro, já que as tentativas sempre esbarravam na trave ou terminavam com a bola longe do gol.

A segunda etapa começou e com as energias renovadas, o Atleti voltou em busca do segundo gol. Com Griezmann sumido da partida após perder o pênalti, foi a vez de Koke tentar deixar sua marca no jogo. Na cobrança de falta aos 50’, ele chutou direto para o gol mas errou. Na jogada seguinte, Ángel Correa deu o passe para Torres tirar o goleiro e acertar a bola no canto inferior esquerdo do gol e fazer seu segundo na partida.

Após o gol que deu maior vantagem para o Atleti, o time colocou o pé no freio e relaxou. A posse de bola foi aos poucos sendo dominada pelo Leganés, que tentava aproveitar as chances de diminuir a diferença no placar. Aos 68’, Bueno, após assistência de Szymanowski, tentou finalizar do meio da área mas a bola foi pra escanteio. Na cobrança, a bola ficou viva na pequena área, mas o Atleti tirou.

O lance serviu para acordar o time da casa: o jogo ainda está em aberto e o Leganés apresenta perigo. O final do segundo tempo foi mais equilibrado, com chances para ambos lados. Torres e Carrasco tiveram bons lances, mas a bola não encontrou o gol. O time visitante apresentou perigo de mudar o jogo nos minutos finais, quando aos 91’, Bueno deu passe para Darwin Machís, que chutou no centro do gol, de fora da área mas o goleiro Moya defendeu.

Na próxima rodada o Atlético de Madrid visita o Deportivo La Coruña. Já o Leganés recebe o Sporting Gijón.