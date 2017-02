Torres comemora gols em vitória e mira virada na Copa do Rei: "Para manter as boas vibrações "

Foto: Reprodução/ Guillermo Martinez/Getty Images

Destaque do Atlético de Madrid sobre o Leganés no Vicente Calderón neste sábado (4), Fernando Torres comemorou a vitória por 2 a 0 marcando os gols e reafirmando o clima de remontada para a partida contra o Barcelona pela semifinal da Copa do Rei: "Para nós era importante ganhar para manter as sensações do segundo tempo da semifinal e sentimos isso durante boa parte do jogo". A vitória colocou o Atleti em quarto na competição.

Ele sofreu um pênalti logo aos 14 minutos e quem bateu foi Griezmann.O francês perdeu e, no rebote, Torres aproveitou e abriu o placar diante da torcida colchonera. "Estou muito feliz, estamos na reta final da temporada, a melhor parte. Como eu disse em outro dia, jogo cada partida como se fosse a última e busco aproveitar cada minuto", esclareceu o camisa 9.

No primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei, o Atlético de Madrid perdeu por 2 a 1 para o Barcelona, com a cabeça na remontada, El Niño se mostrou motivado para o jogo de volta no Camp Nou: "Vai ser muito complicado, mas é assim que nós gostamos de jogar. Sentimos a emoção das pessoas e isso nos anima".

Apesar do bom momento do espanhol, recuperando a confiança da torcida, na coletiva pós-jogo Simeone foi direto e sem certezas quando questionado sobre uma possível renovação do atacante: "Depende do clube, dos diretores, do treinador... depende dos resultados."

Quanto ao pênalti falhado por Griezmann, o técnico do time da capital não demonstrou preocupações: "São situações, até Maradona teve uma época de errar pênaltis. Messi também, Neymar, Suárez, acontece isso com os grandes jogadores e Griezmann pode falar um pênalti."

Na próxima terça-feira, o time rojiblanco enfrenta o Barcelona no Camp Nou pela semifinal da Copa do Rei. Os colchoneros precisam vencer para ficar com a classificação e esperam contar com a volta da boa fase de Fernando Torres para isso.