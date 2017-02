Eibar atropela Valencia em pleno Mestalla e se aproxima da zona de UEL

A má fase do Valencia parece não ter fim, e chegou neste sábado (4) muito provavelmente em seu ápice. Em um confronto válido pela 21ª rodada da Liga, a equipe foi goleada pelo Eibar por 4 a 0, atuando em pleno Estádio Mestalla. Sergi Enrich em duas oportunidades, Adrián González e Dani García foram os responsáveis pelo massacre armero.

O triunfo em Valência foi de suma importância para o Eibar, que segue sonhando com altos objetivos na Liga. Os Armeros que chegaram à três partidas de invencibilidade estão na sétima colocação com 32 pontos ganhos atualmente. Apenas dois pontos separam os comandados de Mendilibar do Villarreal, primeira equipes na zona de classificação para a próxima Uefa Europa League. Seria a primeira competição europeia da história da equipe em seus 76 anos de história. Na próxima rodada, o Eibar recebe no Ipurua o lanterna Granada, e torce por tropeços para finalmente alcançar à sexta posição.

Nem mesmo o estreante Orellana pode minimizar a humilhação sofrida pelo Valencia diante de seus fãs. Em mais uma campanha com um desempenho extremamente fraco, o Valencia demonstra que não soube suprir as perdas das últimas temporadas. Cada vez mais distante da primeira metade da tabela desde a última jornada, em 2016/17 a preocupação está cada vez maior. Ocupando a 16ª com apenas 19 pontos ganhos, e há duas partidas sem vencer, o Valencia está a apenas seis pontos à frente do Sporting Gijón, primeira equipes na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, Los Che visitam o Real Betis em Sevilha. Vale ressaltar que o Valencia não vence no Benito Villamarín desde a temporada 2008/09.

Um verdadeiro pesadelo valencianista no Mestalla!

Necessitando da vitória, e atuando diante de seus torcedores que compareceram em bom número ao Mestalla, o Valencia foi ao ataque nos minutos iniciais. O italiano Zaza foi quem criou as primeiras oportunidades mas não conseguiu ir as redes. Contudo, foi o Eibar quem inaugurou o marcador. Pelo alto, Sergi Enrich aproveitou cruzamento de Gonzalo Escalante e deixou o Eibar na frente, calando a torcida da casa.

Antes mesmo do intervalo, a missão valencianista se tornou ainda maior. Carlos Soler cometeu pênalti e foi expulso, deixando os donos da casa com um a menos. Adrián González converteu a penalidade com eficiência e aumentou a vantagem do Eibar.

Para o segundo tempo, o estreante Orellana entrou na vaga de Cancelo, com a tarefa de dar mais movimentação ao ataque. Contudo, o chileno nada pode fazer quando Dani García marcou o terceiro dos Armeros, já acabando com a esperança dos mais de 30 mil torcedores em Valência. Sem demonstrar qualquer poder de reação, ainda deu tempo para Fran Rico assistir Sergi Enrich, que marcou seu segundo gol, o quarto e último tento do Eibar no Mestalla.