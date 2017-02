Duelo entre Celta e Real Madrid é suspenso por forte temporal em Vigo

(Foto: Divulgação/Marca)

Uma forte tempestade atingiu a cidade de Vigo neste sábado (5), forçando a suspensão da partida que aconteceria neste domingo entre Celta de Vigo e Real Madrid, válido pela 21ª rodada da Liga. A Federação Espanhola de Futebol acatou o pedido que foi feito pelo prefeito da cidade Abel Caballero. O mandatário alegou que a seguração de todos estaria comprometida caso a partida fosse realizada, já que parte da estrutura do Balaídos foi comprometida. Inicialmente os representantes madridistas lutaram contra a decisão, mas ao fim nada pode ser feito.

"Segundo o comunicado da Prefeitura de Vigo, este organismo considera que não há segurança no Estádio de Balaídos para os espectadores e jogadores que assistiriam à partida de amanhã, domingo, 5 de fevereiro de 2017, correspondente à rodada 21 da LaLiga Santander, entre Celta de Vigo e Real Madrid. Por isso, recebida esta informação, a LaLiga e o Celta encaminharam o comunicado à RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol)", diz o comunicado da entidade.

"A LaLiga irá propor possíveis datas para disputar o jogo citado, levando em consideração a opinião dos clubes e das operadoras de televisão, para que o presidente da RFEF decida, conforme indica o procedimento do regulamento federativo, de acordo com os artigos 239, 240 e 241, para definir a data de uma partida adiada, e que habitualmente delega no Comitê de Competição", complementa.

Levando em conta que as duas equipes disputam competições continentais como a Uefa Europa League e Uefa Champions League, se discute neste momento para quando a partida poderá ser remarcada. As prováveis datas variam desde 15 de março até 17 de maio, onde a partida seria realizada entre a penúltima e a última rodada da Liga.

Alavés também solicita adiamento do confronto de volta das semifinais da Copa do Rei

Visualizando-se em uma situação de desvantagem pelo adiamento, o Alavés, adversário do Celta de Vigo nas semifinais da Copa do Rei, também solicitou o adiamento do duelo que deveria acontecer na próxima semana. O pedido é feito 'com o propósito de que ambas as equipes se defrontem em igualdade de circunstâncias, e com o objetivo de não adulterar a competição da Copa do Rei'.

"Partilhamos a postura das instituições públicas de Vigo de dar prioridade à segurança dos espetadores. É de obrigatória responsabilidade avaliar de forma objetiva a suspensão do jogo", ressaltou em um comunicado o clube basco.

Inicialmente a partida das semifinais entre Alavés e Celta está marcada para a próxima quarta-feira (8) em solo basco. O duelo de ida em Vigo terminou com um empate sem gols.