Nasri perde pênalti e Villarreal segura empate fora de casa contra Sevilla

Em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla recebeu o Villarreal no Estádio Ramón Sánchez Pizjuan e, apesar das muitas chances, o placar permaneceu inalterado. Com as vitórias de Barcelona e Atlético de Madrid na rodada, o Sevilla se viu pressionado a entrar em campo e vencer o jogo. Começou atacando, chegando com perigo na área e tentando se impor. A posse de bola foi amplamente dominada pelos donos da casa.

Mas o Villarreal também tem os seus objetivos na competição e não queria ficar para trás. Mesmo sem ter a bola na maior parte do tempo, conseguia chegar com perigo, desperdiçou ótimas chances e por pouco não surpreendeu.

Asenjo foi o destaque positivo, fazendo ótimas defesas e pegando um pênalti de Samir Nasri. Na próxima rodada, o Sevilla vai até as Ilhas Canárias enfrentar o Las Palmas, enquanto o Villarreal recebe o Málaga, ambos no domingo (12).

Apesar de boas chegadas de ambas as equipes, o dia não era dos finalizadores. Logo no primeiro minuto, Jovetic aproveitou cruzamento rasteiro e quase marcou, ficou reclamando de pênalti no lance, mas o árbitro mandou seguir. A resposta veio com Rodri, aos 7’, que arrematou por cima do gol e com Adrián Lopez, desperdiçando ótima chance após sair de frente com Rico e chutar para fora.

Samu Castillejo era o mais perigoso pelo lado do Submarino Amarelo, com três finalizações era quem mais aproveitava os contra-ataques. Pelo lado Sevillista, Jovetic era quem mais finalizava, Vitolo pela esquerda também foi muito importante na construção das jogadas de ataque.

Com a volta para o segundo tempo parecia que tudo iria mudar. Logo aos 49', Mario e Vitolo disputaram bola dentro da área e, em uma descisão bem discutível, o árbitro marcou pênalti, Nasri bateu muito mal e Asenjo defendeu. Cinco minutos depois Adrián Lopez novamente desperdiçou ótima chance, o atacante espanhol recebeu na área, driblou o goleiro mas chutou na rede pelo lado de fora.

O Villarreal fazia valer a melhor defesa do campeonato - com apenas 14 gols sofridos -, em muito graças ao goleiro Sergio Asenjo. O espanhol de 27 anos fez pelo menos duas defesas de destaque em cabeçadas de Ben Yedder e de Iborra, salvando no reflexo.

O Sevilla não conseguiu fazer valer a pressão imposta. Apesar das 14 finalizações, dos nove escanteios conquistados e da posse de bola de mais de 65%, o gol não saiu, e o time, em terceiro lugar, viu o Barcelona abrir três pontos na tabela. Enquanto o Villarreal, em sexto na tabela, se manteve invicto contra os quatro primeiros, segurando o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid e agora o Sevilla.