Real Sociedad sofre, mas derrota Osasuna em jogo com segundo tempo incrível

Uma partida que em que aconteceu um pouco de tudo. Talvez essa seja a melhor definição para Real Sociedad e Osasuna disputado em Anoeta, no País Basco, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/2017. O enfrentamento teve os visitantes saindo na frente, depois uma virada local e uma quase que uma reação no fim do time de Pamplona, mas mesmo assim a Erreala confirmou a vitória por 3 a 2.

Com a vitória, o time basco chegou aos 38 pontos e ao quinto lugar da competição, um ponto abaixo do quarto lugar, que está com o Atlético de Madrid. Enquanto isso, os Rojillos ficaram com 10 pontos e no penúltimo lugar, e fortemente ameaçados pelo fantasma do rebaixamento a Liga 1|2|3

O cotejo começou a Real Sociedad tendo a primeira chance aos três minutos com Yuri que finalizou forte no centro da meta, mas lá estava Sirigu que defendeu sem problemas. A resposta visitante veio aos 13 com Riviere que invadiu a área e bateu no canto porém Rulli fez ótima defesa com os pés para evitar o tento.

O gol que abriu o placar veio aos 25 minutos com Kenan Kodro que foi lançado em profundidade e saiu cara a cara com Rulli que até tocou na bola porém não evitou que a bola entrasse no canto esquerdo, a partida seguiu sendo muito prejudicada pela chuva e o forte vento enfrentados na durante a peleja, até por isso mesmo tendo maior posse de bola, o time basco foi para os vestiários perdendo por 1 a 0.

Após o intervalo, o Osasuna teve a primeira chance após cruzamento que chegou em Clerc que bateu cruzado na direção do gol, onde estava Illaramendi que salvou em cima da linha. Com 14 minutos, Oyarzabal fez boa jogada no lado esquerdo e cruzou para o meio onde estava Sirigu que desviou pro meio e ninguém do time basco chegou pra completar.

A igualdade chegou aos 17 após escanteio que Willian José brigou com a defesa e a bola sobrou para Raúl Navas que cabeceou no canto sem chances para Sirigu. Apesar da pressão a Erreala demorou a criar chances reais de perigo mas aos 26 minutos, Vela tabelou com Oyarzabal e saiu na cara do gol onde bateu na saída do goleiro para virar o placar.

Com 31 minutos o conjunto basco fez o terceiro com Juanmi que havia acabado de entrar e recebeu passe açucarado de Willian José para bater cruzado e assim ampliar a vantagem local, dois minutos depois o time vermelho voltou para o jogo com Sergio León que fez ótima jogada na entrada da área e driblou dois defensores para depois bater no canto de Rulli e diminuir para 3 a 2 o marcador.

Aos 35 os visitantes quase empataram com Jaime que conseguiu cortar a marcação de Yuri e bateu no ângulo porém Rulli foi buscar, a pelota ainda tocou na trave, na sequência León ainda perdeu boa chance após cobrança de escanteio não conseguindo dominar na pequena área.

Com 40 minutos Yuri fez um boa jogada no lado esquerdo e tocou pro meio onde estava Juanmi que rolou para Willian José que bateu ao lado da meta de Sirigu. No fim até houve uma pequena interrupção de energia e a volta da chuva de granizo mas a Real Sociedad confirmou a vitória por 3 a 2.