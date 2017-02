Em vantagem, Barcelona recebe Atlético de Madrid para decidir vaga na final da Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida de volta válida pelas semifinais da Copa do Rei 2016/17. Realizada no Estádio Vicente Calderón, em Madrid, na Espanha.

Cada vez mais distante do título da Liga, o Barcelona tenta nesta terça-feira (8) encaminhar seu segundo título nacional nesta temporada. No Camp Nou, os catalães recebem o Atlético de Madrid na partida de volta das semifinais da Copa do Rei, às 18h. Na última semana, o Barça venceu a primeira partida realizada no Vicente Calderón por 2 a 1. Messi e Suárez marcaram para os visitantes, e Griezmann descontou.

Há nove partidas sem perder, o Barcelona não terá uma parte fundamental de seu trio ofensivo para a partida na Catalunha. Suspenso, Neymar será uma das baixas de Luis Enrique. Em seu lugar, deve entrar o turco Arda Turan, que ainda busca afirmação na equipe. A partida se torna fundamental para uma sequência que ainda contará com um duelo fora de casa diante do Alavés (outro semifinalista da Copa) no próximo final de semana, e principalmente no retorno da Uefa Champions League. O Barcelona enfrenta o Paris Saint Germain na França no próximo dia 14.

Certamente a grande aposta da equipe colchonera do Atlético estava no duelo de ida, atuando em casa. Diante de seus torcedores a expectativa era de conquistar uma vitória para depender apenas de um empate no Camp Nou. Mas deixando de lado uma hipótese ultrapassada e encarando a realidade, o clube de Madrid necessita de um triunfo histórico nesta terça para avançar.

O Atleti não vence o rival em partidas válidas por torneios espanhóis desde a temporada 2009/10. Levando em conta as partidas no Camp Nou, o tabu é ainda mais extenso. A equipe da capital não vence o Barça em seu campo desde a jornada 2005/06. O Atlético é outro que não quer ser eliminado há poucos dias da volta da UCL. No dia 21, os colchoneros visitam o Bayer Leverkusen na Alemanha.

Mesmo vivendo fase "difícil" por não marcar gols, Luis Enrique lamenta ausência de Neymar

Em uma grande vantagem levando em conta o desempenho técnico apresentado na semana passada e o retrospecto dos últimos anos, para Luis Enrique nada está decidido: "Dou importância máxima aos nossos torcedores e ainda mais tendo em conta as circunstâncias do jogo, com uma equipe em vantagem e a outra obrigada a marcar dois gols. O Atlético terá de mostrar-se mais, está obrigado a colocar-nos em uma situação complicada. A eliminatória está bem encaminhada mas não está definida. É vital que os jogadores recebam o apoio dos fãs amanhã. Esperemos que seja um dia especial para todos", declarou em entrevista coletiva.

Sem poder contar com Neymar, o comandante culé falou sobre a ausência do brasileiro, e fez mistério ao comentar sobre a provável escalação, já que o mesmo têm rodado bastante o elenco nesta temporada: "O nível de Ney está acima dos gols. Seu rendimento geral é altíssimo. Ele nos dá muitas coisas não só no ataque, mas também na defesa. A princípio tenho menos opções no meio-campo. Rafinha era uma opção, mas não sabemos se estará em condições. Denis Suárez é outra opção", acrescentou.

Simeone sobre pressionar o Barcelona no Camp Nou: "Nunca gostei de aventuras"

Pior que atuar contra o Barcelona em uma fase eliminatória, é ter a obrigação de decidir a vaga na decisão precisando triunfar no Camp Nou. E esta será a dura tarefa do Atlético de Madrid. Para Diego Simeone, os colchoneros terão que manter o ritmo apresentado no Vicente Calderón: "As pessoas podem dizer muitas coisas, mas o que conta é a realidade. O Barcelona é uma equipe muito forte em casa. Nunca gostei de aventuras. Temos que jogar com a mesma intensidade que tivemos em algumas partidas da temporada, como nas melhores partidas", comentou.

"Enfrentaremos uma equipe poderosa, seguramente a melhor do mundo e está preparada para qualquer equipe que queira pressionar e jogar em contra-ataque. Tudo o que disser hoje não serve de nada, os fatos de amanhã, sim. Que Barcelona espero? Pela forma como prepararam o jogo e fizeram descansar jogadores, o melhor de todos", ressaltou.

Se o Barça não tem terá Neymar, Simeone não poderá contar com o experiente Gabi, mas terá o retorno de Thomas: "Será uma ausência sentida, esperamos substituí-lo da melhor maneira possível com os atletas que temos dentro deste plantel. Lembrando que teremos a volta de Thomas, que fez uma grande Copa Africana de Nações. Será uma peça importante", finalizou.