Presidente do Atlético de Madrid dispara contra Agüero: "Saiu mal do clube por ser estúpido"

Foto: Getty Images

Cotado para sair do Manchester City após a chegada de Gabriel Jesus, o atacante argentino Sérgio Agüero foi duramente criticado pelo presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. O dirigente espanhol adjetivou Agüero de estúpido devido ao modo com que saiu da equipe rojiblanca.

Antes de chegar ao Manchester City e consolidar o seu talento, Agüero já demonstrava bom futebol no Atlético de Madrid - clube que o abriu as portas do futebol internacional - formando dupla de ataque com Fernando Torres e posteriormente com o uruguaio Diego Forlán. No entanto, seu processo de saída da equipe não aparenta ter sido muito amigável, ao menos é o que afirma o presidente do clube espanhol.

"Agüero foi o único jogador que saiu mal do Atleti, por ser estúpido. Chegou como um herói e saiu pela porta dos fundos. Saiu muito mal, mas muito mal, do Atlético", afirmou Cerezo, sempre polêmico em suas declarações.

"Kun", como é carinhosamente chamado, não vive um bom momento na Inglaterra e é especulado em diversos outros times, em especial, no Real Madrid. O atacante perdeu espaço no time principal após a chegada avassaladora de Gabriel Jesus que já caiu nas graças da torcida.

O Atlético de Madrid, por sua vez, vive um momento delicado em La Liga e, devido ao distanciamento dos líderes, aparenta redirecionar seu foco para a tão cobiçada Uefa Champions League. Os colchoneros voltam à campo nesta terça-feira (7) para enfrentar o Barcelona no confronto que define os finalistas da Copa do Rei.