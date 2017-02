Suárez é expulso, Barcelona segura pressão do Atlético de Madrid e avança à final da Copa do Rei

INCIDENCIAS: Jogo de volta da semifinal da Copa do Rei entre Barcelona e Atletico de Madrid, disputado no Estádio Camp Nou, em Barcelona.

Como uma verdadeira batalha, a partida de volta válida pela semifinal da Copa do Rei entre Barcelona e Atlético de Madrid teve gols, pênalti perdido, expulsões, confusão e emoção do começo ao fim. Os comandados de Simeone pressionaram, marcaram forte e até tiveram um pênalti a seu favor, desperdiçado por Gameiro. Mas o craque Lionel Messi conduziu um Barcelona que, com tranquilidade, soube administrar a vantagem, segurar a pressão e, mesmo sem Sergi Roberto e Luís Suárez, autor do gol, expulsos no segundo tempo. garantiram vaga para a final da competição. Os Blaugranas agora esperam por Alavés ou Celta de Vigo, que se enfrentam amanhã, ás 18h (horário de Brasília), no Estadio Mendizorrotza, para definir o confronto da grande final.

Pressão lá, gol cá

O Atletico começou o jogo da forma que se espera de um time que precisa reverter a desvantagem e vencer fora de casa. Manteve a marcação alta, pressionando a saída de bola, buscando o gol nos primeiros movimentos.. Logo aos 6 minutos, em saída rápida, Carrasco recebeu na esquerda, invadiu a área, limpou a marcação mas bateu em cima do Cillessen, que espalmou pra frente; seria uma das melhores oportunidades.

As bolas levantadas na área, tanto através de faltas como de escanteios também eram uma arma utilizada, o zagueiro Godín era o mais perigoso no jogo aéreo. Aos 16', um lance que representou bem a ideia de Simeone para a partida, Gaitán perdeu a bola no ataque e ali mesmo o Atleti pressionou e recuperou a bola, que sobrou para Koke bater forte e Cillessen fazer boa defesa espalmando pra fora.

Era o indício de que não seria nada fácil para o Barcelona manter a vantagem e se calssificar. Mas após os 25 minutos o jogo acalmou, Messi começou a criar chances e os azulgranas impuseram seu jogo, mantendo a posse de bola, não dando chances para os contra-ataques do adversário.

Foi assim que, faltando três minutos para o fim da primeira etapa, Messi dominou na intermediária, fez boa jogada da direita cortando para o meio e bateu forte, rasteiro, da entrada da área, Moyá fez boa defesa mas a bola sobrou para Luís Suárez, livre, só empurrar para o gol. 1 a 0 e Simeone teria muito trabalho no intervalo para conseguir fazer seu time reverter o placar.

Expulsões, pênalti, emoção e classificação

O segundo tempo começou mais aberto, com ambas as equipes criando chances, porém não conseguiam finalizar ou finalizavam muito mal. As principais chances do Barcelona eram criadas pro Messi, enquanto a velocidade de Griezmann e Carrasco era a arma mais poderosa do Atletico. Aos 57', como que um alento para a torcida colchonera, Sergi Roberto fez falta dura em Filipe Luís, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Assim, no minuto seguinte, já querendo aproveitar a superioridade numérica em campo, numa boa triangulação, Griezmann recebeu livre dentro da área e bateu rasteiro no canto para empatar a partida, mas o assistente - erroneamente, vale ressaltar - anulou o gol, marcando impedimento.

Apesar de criar algumas oportunidades e dominar mais as ações ofensivas, o intervalo para o Atlético não pareceu ser muito animador. O time não tinha o mesmo ímpeto do começo do jogo, a marcação alta, muito menos as jogadas em profundidade. O que piorou quando Carrasco recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso, aos 66 minutos. Na marca dos 77', quem quase marcou foi o Barcelona, novamente com Messi, o argentino bateu falta de longe com muita força, diferente de suas características, a bola explodiu no travessão, levantando o Camp Nou.

Mas aos 79' o rumo da partida parecia mudar quando Piqué derrubou Gameiro dentro da área, pênalti marcado e a chance de empatar a partida. O próprio Gameiro partiu para a cobrança e chutou por cima, desperdiçando a cobrança. Dois minutos depois a esperança ressurgia, quando Griezmann recebeu livre na área e cruzou para Gameiro, sem goleiro, empatar o jogo. Emoção para o final.

Mas apesar da pressão imposta, nem mesmo a expulsão de Luís Suárez - que perderá a final - foi capaz de ajudar o Atletico a conseguir marcar o gol que levaria a decisão para a prorrogação. O jogo terminou com confusão, como uma verdadeira batalha, e o Barcelona classificado.