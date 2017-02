Expulso e fora da decisão, Suárez critica arbitragem: "Parece que o árbitro queria isto"

Google Plus

Foto: Getty Images

Apesar da classificação para a final da Copa do Rei, o Barcelona saiu de campo bastante indignado com a arbitragem. Isso porque Sergi Roberto e Luís Suárez foram expulsos e desfalcarão o time na final. O atacante uruguaio se mostrou revoltado com sua expulsão.

"Tivemos muitos méritos para chegar à final e com trabalho duro conseguimos. Estas partidas contra o Atlético são sofredoras. Eu rio da expulsão porque parece que era o que o árbitro queria. Vamos ver se podemos apelar porque não foi nem falta. Vamos ver o que pode acontecer mas aqui sabemos já sabemos o que acontece. Por isso mesmo a indignação. Gil Manzano (o árbitro) não me deu nenhuma explicação, nenhuma. Como em todas as partidas".

Após a partida, Robert Fernández, secretário técnico do Barcelona, também afirmou que poderá recorrer da punição: "Vamos analisar as imagens para ver se podemos fazer algo ou não. Na do Luís Suárez, os dois jogadores disputam a bola. Faria uma reflexão. Tem que se proteger a competiçã e que os jogadores que tenham cartões possam jogar a final".

Andrés Iniesta, voltando de lesão, também comentou a expulsão de Suárez: "Tenho que rever a segunda ação de Luís (Suárez) porque tenho dúvidas". Mas o meia preferiu focar na volta dos lesionados e na final: "A soma de todos faz que a equipe jogue melhor e possa brigar por títulos. Por isso tentamos estar todos bem. A gente vai se recuperando e nesta parte final é muito importante". Sobre quem prefere enfrentar na final, o capitão preferiu não polemizar: "Respeitaremos quem quer que passe para a final, como temos respeitado aos outros. Nós vamos pela terceira Copa do Rei seguida".

Em entrevista coletiva depois do jogo, o técnico Luís Enrique falou sobre a expulsão de Suárez e como substituir o uruguaio: "O árbitro entendeu que ele merecia dois amarelos. Estou de acordo em recorrer. A final é dia 27 de Maio, falta tanto que sabe Deus. Me irrita muito que os jogadores da minha equipe percam as finais, mas ao fim são circunstâncias do futebol. O time terá que superar isso".