Simeone elogia jogo dos seus comandados, mas ressalta superioridade do Barça nos números

Foto: Sonia Canada/Getty Images

A Copa do Rei conheceu seu primeiro finalista nesta terça-feira (7). O Barcelona empatou em 1 a 1 com o Atlético de Madrid no Camp Nou e ficou com a classificação pelo placar agregado - o jogo de ida terminou 2 a 1 para os culés no Vicent Calderón. Na coletiva pós-jogo, Diego Simeone desabafou sobre o bom desempenho em campo do time de Madri, esforço que não foi o suficiente para uma classificação: "O Barça foi superior nos números, no futebol importam os números e nisso o Barcelona foi superior".

Com três expulsões (Sergi Roberto, Carrasco e Suárez) e um gol de Griezmann anulado por impedimento, o jogo em Barcelona terminou com polêmicas. No inicio da coletiva o técnico do Atleti elogiou o time da casa: "Temos que parabenizar o Barcelona por conduzir as coisas muito bem", declarou Simeone que completou ironizando a imprensa: "Vocês viram tudo. Não tem porquê me perguntar. Nós falamos de futebol e vocês falam do que normalmente falam".

Questionado sobre ter tido a esperança de vencer em algum momento do jogo, Diego respondeu: "Em algum momento? Vi isso a partida toda. Fizemos 35 minutos ótimos. Jogamos forte, fomos para cima. Vou embora orgulhoso do que fizemos. Depois de cinco anos, continuar competindo assim não é fácil. A equipe se entregou de corpo, alma e coração, jogou com paixão. Ficamos de fora mas saímos de cabeça erguida."

Com perguntas mais enfáticas e duras, principalmente sobre os erros da arbitragem, Simeone se sentiu visivelmente incomodado e se despediu rendendo-se ao tema tão esperado: "Os árbitros podem se equivocar, assim como os jogadores. Mas os jogadores você pode afastar, mas os árbitros não sei se podemos afastá-los. Tenho claro que na Champions temos mais chances que na La Liga e na Copa do Rei".

Celta de Vigo e Alavés disputam a outra vaga da final nesta quarta-feira (8), no Mendizorrora. Quem vencer enfrenta o Barcelona que vai para a sua quarta final de Copa do Rei consecutiva.