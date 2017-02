Fanático pelo Real Madrid, Rafael Nadal afirma que gostaria de ser presidente do clube

Nadal assistindo o confronto entre Real Madrid e Manchester City no jogo de volta das semifinais da última Champions, vencida pelos merengues (Foto: Angel Martínez/Getty Images)

Não é segredo para ninguém que é fã de futebol e tênis que ex-número 1 do mundo, o espanhol Rafael Nadal, tem o Real Madrid como seu grande time do coração. Nadal costuma, quando tem tempo sobrando, acompanhar o time merengue, inclusive no estádio, onde com certeza já teve muitas alegrias com seu time.

Em entrevista para a imprensa espanhola, o espanhol afirmou que gostaria de ser dirigente do clube algum dia, mais especificamente após se aposentar das quadras, onde brilhou e ainda brilha bastante. Ele brincou, falando que gostaria de, um dia, ser presidente do clube de coração, afirmando que é apaixonado pelo Real Madrid.

"Nunca se sabe o que pode acontecer. Todo mundo sabe que sou um apaixonado por futebol e o Real Madrid é meu time do coração. Falar sobre isso agora seria utopia, mas, sim, você me pergunta e claro que eu gostaria de ser presidente do Real", afirmou um sorridente Rafael Nadal.

Mesmo com esta afirmação, Nadal, como uma pessoa "respeitosa" à Florentino Pérez, atual presidente merengue, desconversou um pouco, exaltando o comando de Florentino à frente do clube, além dizer que o clube não precisa dele para nada: "De toda forma, estamos bem no momento, temos um grande presidente e não creio que o Real Madrid precise de mim para nada", disse o tenista de 30 anos.

Com muita carreira à frente ainda, Nadal deve ter algum cargo, nem que seja de embaixador, no clube merengue no futuro, tendo em vista todo o apoio que deu e ainda dá ao clube fora dos gramados, com uma torcida que só cresce em termos de aficionados.