Presidente do Atlético de Madrid desmente rumores sobre ida de Griezmann para o United

Foto: Getty Images

Eleito o terceiro melhor jogador do mundo em 2016, Antoine Griezmann é também um dos jogadores mais cobiçados dos últimos tempos. Apesar disso, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, minimizou os rumores de uma possível saída do craque francês para o Manchester United.

Cerezo, conhecido por não evitar as polêmicas, procurou não polemizar a situação. O dirigente garantiu, no entanto, o contrato firmado com o jogador que tem validade até 2021. "Antoine é fantástico e a verdade é que ele está muito contente no Atlético. É muito difícil que nossos jogadores deixem o clube, eles amam a vida aqui. A única coisa que posso dizer é que ele tem um contrato conosco" , afirmou.

Os rumores de saída de Griezmann aumentaram nas últimas semanas e, segundo apontam alguns periódicos europeus, o clube inglês estaria disposto a pagar cerca de 100 milhões de euros (330 milhões de reais) para contar com o atacante francês. A negociação, de valores absurdos, ficaria atrás apenas do retorno de Pogba à Manchester.

Apesar dos fortes rumores, Cerezo garantiu estar tranquilo quanto a isso e relembrou alguns craques que passaram pelo Atlético. "Alguns jogadores, como Agüero, Falcao Garcia e Diego Costa, saíram quando todos achavam que o ciclo estava acabado, mas Griezmann é um jogador magnífico. Nós e nossos fãs estamos muito contentes em contar com ele, e ainda temos muitos anos de contrato", concluiu.

O Atlético de Madrid retorna à campo neste domingo (12) quando receberão o Celta de Vigo no Vicente Calderón em partida válida pela 22ª rodada da La Liga.