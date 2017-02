Barcelona confirma lesão na coxa de Mascherano, que deve ficar duas semanas afastado

Camisa 14 sai de campo amparado por André Gomes (Foto: Víctor Salgado/ FC Barcelona)

A classificação do Barcelona para a quarta final consecutiva da Copa do Rei veio acompanhada de algumas más notícias. Além das expulsões de Sergi Roberto e Luis Suárez, Javier Mascherano sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda.durante o segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Atlético de Madrid, na noite desta terça (7), no Camp Nou.

Já na manhã de hoje (8), o clube catalão divulgou comunicado oficial informando a lesão do camisa 14. Segundo a nota, a evolução do tratamento determinará a disponibilidade para a volta aos trabalhos com o elenco. A imprensa espanhola, no entanto, afirma que o zagueiro/volante deve retornar em cerca de duas semanas.

Desta forma, Mascherano perderia os jogos contra Alavés, Leganés e Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, e diante do PSG, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O técnico Luis Enrique, devido ao alto número de partidas em sequência na atual fase da temporada, vem rodando o grupo em todos os confrontos. O problema do argentino fará com que Piqué, Umtiti e Mathieu tenham mais minutos em campo. Além deles, o brasileiro Marlon, ex-Fluminense e integrante do Barça B, pode ser chamado para jogar entre as estrelas.

Com 45 pontos, o Barcelona é vice-líder da liga espanhola, um ponto atrás do Real Madrid, que disputou dois jogos a menos. O próximo compromisso de Messi, Suárez, Neymar e companhia está marcado para às 13h15 (de Brasília) deste sábado (11), fora de casa, contra o Alavés, no estádio Mendizorrotza, em Vitoria, no País Basco. Na terça (14), a Champions League volta, em duelo diante do PSG no Parque dos Príncipes.