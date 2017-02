Alavés vence Celta pelo placar mínimo e encara Barcelona na decisão da Copa do Rei

O Alavés se classificou para a final da Copa do Rei pela primeira vez nos 96 anos de história do time. O jogo de volta de semifinal foi nesta quarta (8), contra o Celta de Vigo, no Mendizorroza e terminou em 1 a 0. O autor do gol da vitória foi o meia Édgar Méndez. Antes da partida, o Alavés solicitou o adiamento do jogo, com a justificativa que o Celta se beneficiaria já que não jogou no final de semana contra o Real Madrid, devido ao temporal que danificou a cobertura do estádio dos célticos.

O início do jogo estava no domínio da equipe visitante quando, aos 10’, o Celta teve sua primeira chance com Iago Aspas, que após recuperar a bola, chutou em direção ao gol mas foi bem defendido pelo goleiro Pacheco. A partida então ficou bem equilibrada e aos 20’, Ibai Gómez teve boa oportunidade mas a finalização esbarrou no travessão. A outra boa bola dos célticos veio aos 26’, novamente com Aspas, que viu a redonda passar por cima do gol do time visitante. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Alavés fez bastante pressão no Celta, que conseguiu se livrar bem.

A segunda etapa trouxe um Alavés que pressionava ainda mais. Um minuto após o retorno do jogo, Marcos Llorente fez o goleiro céltico Sérgio trabalhar, ao dar um chute poderoso em direção ao gol. A defesa do Celta e o goleiro faziam sua parte: tentaram não ceder à grande pressão feita pelo time da casa. Foram várias tentativas do Alavés e o time do Celta quase não chegou ao ataque, fazendo Pacheco trabalhar pouco.

Até que, aos 78’ Mauricio Pellegrino fez a troca da vitória. Ele tirou Toquero e colocou Édgar Méndez. Apenas três minutos após entrar, o espanhol com velocidade e após driblar a defesa, fez o gol da vitória e acabou com o sonho de uma final para o Celta. A partida ainda prosseguiu com seis minutos de prorrogação mas o placar não se alterou.

Cheios de gás pela conquista, o time do Alavés enfrenta o Barcelona na final da Copa do Rei, no sábado, dia 27.