Florentino Pérez alega obras no Bernabéu para recusar final da Copa do Rei

Foto: Getty Images

Com Alavés e Barcelona classificados para a decisão da Copa do Rei, chegou a hora da Federação Espanhola definir onde será a partida. E como vem acontecendo nos últimos anos, as discussões se tornam quase intermináveis e polêmicas. Santiago Bernabéu, San Mamés, Camp Nou e Vicente Calderón, são os preferidos para receber grande final da Copa.

O estádio do Real Madrid é o preferido pelo lado catalão, enquanto pelo lado basco, tanto ele quanto o San Mamés, estádio do Athletic Bilbao, são vistos com bons olhos. O presidente do Alavés, Josean Querejeta, declarou que irá pedir à federação para que o jogo seja disputado na capital do País Basco: “Nós pediremos à Villar (Angel Maria Villar, presidente da Federação Espanhola) para que o jogo seja disputado em San Mamés. O estádio é mais perto para os nossos torcedores comparecerem”. O San Mamés, inclusive, é um dos estádios mais modernos do país, foi inaugurado em 2013, possui instalações modernas, mas por ter capacidade para 53.289 torcedores, quase 30 mil a menos que o Bernabéu, vem sendo preterido pelas direções das equipes. Além disso, um show da banda Guns N’ Roses três dias depois poderia ser mais um empecilho para o estádio basco receber a final, isso porque três dias não seriam suficientes para toda a preparação do palco e do show em si.

Com isso, já que a final do ano passado foi disputada no Vicente Calderón, todas as atenções se voltam novamente ao Bernabéu. A grande polêmica fica por conta do Barcelona, grande favorito, ter a chance de comemorar um título na casa do seu princip ​al rival. Questionado sobre a possibilidade, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, negou que o estádio estará disponível: “Iremos começar já as obras no campo. Precisamos cumprir com a licença”. A final está agendada para o dia 27 de maio, duas semanas após o último jogo do Real Madrid em sua casa, pelo Campeonato Espanhol, semana que o clube anunciou que será o início das obras.