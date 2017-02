Figo explica troca de Barcelona por rival Real Madrid: "Não senti reconhecimento do clube"

Google Plus

(Foto: Mohammed Al-Shaikh/Getty Images)

Marcado por ter sido um dos jogadores a fazer a transição Barcelona-Real Madrid, Luis Figo comentou, em entrevista concedida ao programa online da La Liga, que esta mudança se deu pelo não reconhecimento do Barça. O jogador ainda comentou a situação atual de ambas as equipes.

Figo chegou ao futebol espanhol na temporada 95-96 como um pedido de Johan Cruyff. Vindo do Sporting, o português comentou sua chegada ao Barça. "Conheci uma filosofia totalmente nova de treinar e ver futebol. Foi minha primeira experiência fora de Portugal e não poderia ter começado melhor" , comentou.

Entretanto, após 5 anos defendendo o Barcelona, Figo trocou o clube catalão pelo rival Real Madrid, fato que chocou a Espanha naquele momento. O jogador atribui o não reconhecimento do clube como principal fator para sua troca de clube que, no futuro, fora premiada com títulos e a formação dos galáticos.

Figo com a camisa blaugrana (Getty Images)

"Afinal de contas, se não estás realmente sentindo-se 100% reconhecido por sua entrega e seus feitos, não por parte dos torcedores, mas sim dos que manejam e comandam o clube, quando tens outras ofertas pensas em mudar e foi o que aconteceu", comentou Figo que foi negociado por 62 milhões de euros em 2000, ano que ganhou a bola de ouro.

Quando questionado sobre suas ambições para o futuro, Figo não demonstrou interesse em ser treinador. Ademais, afirmou considerar o fato caso fosse convidado pela seleção de Portugal: "Não tenho tanta curiosidade de ser treinador porque pode-se ser muito bom treinador e não ter resultados", afirmou.

Figo em ação pelo Real Madrid (Getty Images)

No comando dos dois clubes, atualmente, estão dois ex-jogadores e companheiros de Figo que comentou o trabalho de ambos. Segundo o português, Zidane está fazendo o melhor trabalho possível tendo em vista a dificuldade de se trabalhar em um time como o Real Madrid, da mesma maneira, elogiou Luís Enrique que está fazendo um trabalho "fenomenal" na sua visão.