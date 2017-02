Real Sociedad vence Espanyol fora de casa e entra na zona de classificação à Champions League

Fora de casa a Real Sociedad enfrentou o Espanyol pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol e saiu com a vitória. Gols de Vela e Illarramendi garantiram os três pontos que colocaram La Real na quarta posição do Campeonato Espanhol, zona de classificação para a Champions League.

Logo no inicio do jogo um desfalque para a Sociedad. Aos 6 minutos, William José caiu no campo. Ele sentiu após dividida com David López e teve que ser substituído por Juanmi. O brasileiro deve passar por exames para avaliar uma possível lesão mais grave nos próximos dias.

Carlos Vela recebeu um lançamento e abriu o placar aos 26 minutos, vencendo Diego López no frente a frente. Mas logo depois, aos 35, Hernán Pérez driblou dois defensores da Sociedad na pequena área para empatar a partida. Um verdadeiro golaço para fazer 1 a 1.

Na segunda etapa, aos 61 minutos, um gol de fora da área de Illarramendi colocou a Real Sociedad na frente de novo. Avançando com a bola o espanhol encontrou espaços e acertou um chute que foi caindo no canto direito de Diego López fazendo 2 a 1.

A derrota do Espanyol deixou o time na oitava posição da competição, com os mesmos 32 pontos do Athletic Bilbao que enfrenta o Deportivo La Coruña no sábado (11).

Com 41 pontos contra 39 do Atlético de Madrid, a Real Sociedad torce agora para um troço dos colchoneros no domingo (12) contra o Celta de Vigo, 17h45, para continuar na quarta posição, dentro da zona de classificação para a Uefa Champions League.