Bétis para na trave e empata com Valencia em resultado ruim para ambos os times

Não foi o resultado que nenhum dos dois queria. Neste sábado (11), Real Bétis e Valencia se enfrentaram pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17. Em um jogo bastante pegado e com polêmica, nada de gols, além de duas bolas na trave pelo lado dos donos da casa, em resultado péssimo para os dois times.

Com este resultado, o Bétis permanece na 13ª colocação com 24 pontos, mas podendo ser ultrapassado pelo Málaga. O Valencia subiu uma posição, chegando ao 15º lugar com 20 pontos e precisando urgentemente se arrumar.

Na próxima rodada, o Bétis vai encarar o desesperado Granada fora de casa, na sexta-feira (17), às 16h45 (horário de Brasília). No domingo (19), às 12h15 (horário de Brasília), o Valencia tem um difícil confronto, quando recebe o Athletic Bilbao.

O primeiro tempo foi muito bom no Benito Villamarín. Os dois times faziam um jogo aberto, chegando com perigo e criando muito bem. A primeira chance foram dos donos da casa, quando Ruben Castro arriscou e a bola foi na trave de Diego Alves. Poucos minutos depois, o goleiro brasileiro todo errado, Ruben Castro cruzou e Alegría finalizou para o gol, mas Gayà salvou em cima da linha.

Depois desse início melhor dos verdes, o Valencia acordou e começou a chegar melhor à frente. O lance polêmico dos primeiros 45 minutos veio aos 26', quando Munir recebeu na direita e finalizou, mas Adán na defendeu. Na sobra, Montoya chutou com força de primeira e a bola foi no braço de Pezzella, só que o árbitro não marcou nada e deixou seguir. As equipes continuaram pressionando, mas nada de gols na primeira etapa.

O Bétis voltou bem melhor que o Valencia na segunda etapa, chegando com bem mais perigo. Porém, a trave persistia em "maltratar" os donos da casa, pois a primeira chance dos 45 minutos finais foram verdes, quando o brasileiro Petros recebeu na área, cortou para a direita e finalizou, mas a bola foi na trave esquerda de Diego Alves, que se safou mais uma vez.

O Valencia se arrumou um pouco na metade do jogo para frente, conseguindo neutralizar as chegadas do Bétis, que parou de chegar com perigo depois disso. As duas equipes, que precisavam demais da vitória, até tentaram bastante, mas nada de gols.