Trio MSN brilha e Barcelona atropela Alavés em "final prévia" da Copa do Rei

INCIDENCIAS: partida válida pela 21ª rodada do campeonato espanhol 2016/17, realizado no estádio Mendizorroza, em Alavés

Massacre. Neste sábado (11), o Barcelona não teve pena e atropelou o time reserva do Deportivo Alavés, seu adversário na decisão da Copa do Rei, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17. Os culés dominaram o jogo inteiro e venceram por 6 a 0, com dois de Suárez, um de Messi, um de Neymar, um de Rakitic e outro contra de Alexis.

Com este resultado, o Barcelona assume provisoriamente a liderança do campeonato com 48 pontos, dois a mais que o rival Real Madrid, mas com os merengues tendo três jogos a menos, sendo um neste sábado, contra o Osasuna, às 17h45. O Alavés segue em 12º com 27 pontos e não perderá a posição nesta rodada.

O Barcelona entra em campo já na próxima terça-feira (14), às 16h45, quando visita o PSG pelo jogo de ida das oitavas de finais da Uefa Champions League. Pelo Espanhol, os culés terão um jogo relativamente tranquilo no próximo domingo (19), às 16h45, quando recebem o Leganés. O Alavés visita o Deportivo La Coruña no sábado (18), às 14h30.

O que era difícil, ficou tranquilo

Como esperado e destacando a diferença de estilos de jogo de cada equipe, o Barcelona começou melhor a partida, ficando bem mais tempo com a bola nos pés, trocando passes e tentando achar espaços na boa defesa dos comandados de Mauricio Pellegrino, que, por outro lado, tentavam roubar a bola e sair em velocidade nos contra-ataques, principalmente buscando a qualidade de Katai e Sobrino.

O melhor momento das duas equipes na primeira etapa, até aquele momento, saíram em lances consecutivos. Aos 24', Theo Hernandez, lateral-esquerdo, fez grande jogada pela direita, avançando, passando por Digne, invadindo a área e finalizando na saída de Ter Stegen, mas o alemão fechou bem o ângulo e fez grande defesa. No lance seguinte, Andre Gomes fez boa jogada e bateu na saída de Pacheco, mas o arqueiro dos donos da casa também foi muito bem e defendeu.

Só que depois de tanto pressionar e ser melhor no jogo, o Barcelona chegou ao gol, quando Rakitic recebeu no meio, enxergou muito bem a passagem de Aleix Vidal pela direita e passou para o lateral, que cruzou de primeira, rasteiro, e Luis Suárez apareceu livre para completar de canhota e abrir o placar no estádio Mendizorroza: 1 a 0 Barcelona.

O Alavés se "assustou" depois de tomar o gol e o Barcelona aproveitou para ampliar sua vantagem. Aos 40', Suárez recebeu passe na esquerda, tocou para Messi, que devolveu para o uruguaio, que chegou um pouco atrasado na bola e Pacheco desviou, só que a bola sobrou para Neymar, que apenas empurrou para o fundo do gol: 2 a 0 Barcelona.

Barcelona liga trator e passa por cima do Alavés

O Alavés, sem ter o que perder, voltou mais ligado para o segundo tempo, chegando melhor desde o início. Logo aos 2', após cruzamento da esquerda, Christian Santos completou livre na área, mas mandou por cima. Minutos depois, em contra-ataque, Sobrino passou para Katai, que ia finalizar cara a cara com Ter Stegen, mas Digne foi perfeito na cobertura.

E após perder as chances, o Alavés foi punido duas vezes em sequência. Aos 14', após erro na saída de bola do Alavés, Messi roubou, invadiu a área e finalizou por debaixo das pernas de Pacheco: 3 a 0 Barcelona. Poucos minutos depois, Suárez fez boa jogada pela esquerda, levou para o meio e passou para Messi mais uma vez, que recebeu e foi travado por Alexis, fez gol contra: 4 a 0 Barcelona.

E o Barcelona entrou no modo "ilegal" de vez, deixando o Alavés totalmente perdido. Dois minutos após o quarto, saiu o quinto, quando, após belo contra-ataque, Messi recebeu no meio, passou para Suárez, que desviou sem querer de calcanhar para Rakitic, que finalizou forte, no alto, sem chances para Pacheco: 5 a 0 Barcelona.

Para fechar o massacre, faltava mais um de El Pistolero. Aos 22', após mais uma jogada do Trio MSN, Neymar recebeu e deu um tapa cruzado, mas Pacheco defendeu. Porém, a bola sobrou nos pés de Suárez, que finalizou de primeira, com força, fuzilando a meta dos donos da casa e fechando o massacre: 6 a 0 Barcelona. Nada mais aconteceu depois disso.