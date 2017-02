Lateral do Barcelona, Aleix Vidal sofre fratura no tornozelo e está fora da temporada

Momento em que ele deixou o campo (Foto: Divulgação/La Liga)

A goleada por 6-0 do Barcelona frente ao Alavés neste sábado teve seu lado trágico, a lesão do lateral-direito Aleix Vidal que fraturou o tornozelo em divida com Theo no final da partida. O jogador ainda não teve um diagnóstico de seu real problema, mas as imagens não são nada otimistas e apontam fim de temporada para o jogador.

O duelo já estava ganho quando aos 87' minutos da partida, em uma descida ofensiva do Alavés que aparentemente era despretensiosa, o atacante dos Babazorros deu um carrinho visando evitar a passagem da bola. No mesmo instante, entretanto, Aleix - que também buscava o controle da mesma - se chocou contra Theo que caiu sobre seu pé que por sua vez estava preso na grama.

Assim que conseguiu desprender seu pé do gramado e tirá-lo debaixo de Theo, Aleix já gritava de dor e as imagens não deixavam dúvidas da gravidade do problema. O jogador, autor do quarto gol do Barça e peça importante das ofensivas do time, foi imediatamente substituído e saiu de campo com um cobertor sobre suas pernas.

Vidal chegou ao Barcelona em junho de 2015 e desde então vivia sua luta para conquistar a posição que outrora fora de Daniel Alves. Com a ida do brasileiro para a Juventus, passou a disputar posição com Sergi Roberto, volante improvisado no setor. No entanto, esta temporada estava sendo de afirmação para Aleix que já havia conseguido emplacar uma sequência de boas atuações e que agora parece ter sido interrompida.

Aleix logo após o choque (Imagem retirada da Internet)

O Barcelona retornará a campo quarta-feira quando encarará o PSG em partida válida pelo mata-mata da Uefa Champions League.