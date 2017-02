Danilo sai lesionado, Real Madrid supera Osasuna fora de casa e retorna à liderança

INCIDENCIAS: partida válida pela 21ª rodada do campeonato espanhol 2016/17, realizada no estádio El Sadar, no País Basco

Foi mais sofrido que o esperado. Neste sábado (11), o Real Madrid foi até o El Sadar e venceu o Osasuna por 3 a 1, com gols de Cristiano Ronaldo, Isco e Lucas Vázquez, ganhando, mas com sofrimento. Sergio León fez o tento dos donos da casa. Jogo também marcou a contusão de Danilo, que saiu sem conseguir colocar o pé direito no chão.

Com este resultado, o Real Madrid retorna à liderança que havia perdido mais cedo, chegando aos 49 pontos, um a mais que o rival Barcelona, mas com dois jogos a menos. O Osasuna, por outro lado, segue amargando a lanterna da competição com míseros 10 pontos em 22 jogos.

Os merengues já entram em campo na próxima quarta-feira, às 17h45 (horário de Brasília), quando recebem o Napoli pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. Pelo Espanhol, os merengues recebem o Espanyol no próximo sábado (18), às 13h15 (horário de Brasília). O Osasuna vai até o Balaídos no domingo (19), às 14h30, encarar o Celta de Vigo.

Merengues saem na frente, mas donos da casa buscam empate

O começo de jogo foi de muito estudo no El Sadar, com os merengues tendo dificuldade para sair ao ataque, enquanto o Osasuna defendia-se muito bem. Porém, o começo de jogo foi marcado por uma situação triste, quando Tano dividiu com Isco e acabou levando a pior, tendo uma fratura no tornozelo que deve deixa-lo um bom tempo fora dos gramados.

Voltando ao jogo, os merengues foram se soltando na medida que o jogo se desenvolvia, tanto que na primeira boa chegada conseguiram marcar. Aos 24', Benzema recebeu no meio e passou em profundidade para Cristiano Ronaldo, que dominou, invadiu a área e finalizou cruzado, com força. Sirigu ainda desviou na bola, mas ela morreu no fundo das redes: 1 a 0 Real Madrid.

Mas o jogo dos donos da casa era bom, tanto que faziam um bom jogo e já haviam chegado bem uma vez em chute de fora da área. Porém, na primeira oportunidade que Sergio León teve, ele marcou, quando o atacante recebeu ótimo lançamento em profundidade, saiu cara a cara com Navas e deu um lindo toque de cobertura, deixando tudo igual no El Sadar: 1 a 1.

No final da primeira etapa, cada equipe chegou bem mais uma vez. A primeira foi do Real Madrid, quando Cristiano Ronaldo recebeu na direita e cruzou rasteiro para Benzema, que completou com Sirigu caído, mas o arqueiro italiano fez grande defesa. Depois foi a vez do Osasuna chegar, quando, após bate rebate, Riviere emendou de primeira e Navas fez uma defesaça com muitos jogadores na frente, em lance que deu números finais ao primeiro tempo no El Sadar.

Merengues sofrem, mas são eficientes e garantem triunfo

O segundo tempo mal começou e os donos da casa, que fizeram um primeiro tempo melhor que os merengues, já chegaram com perigo, quando Sergio Leon foi acionado na direita, cortou para o meio e finalizou colocado, fazendo Keylor Navas se esticar todo e mandar para escanteio. Merengues seguiam com dificuldade para chegar ao ataque.

Só que na primeira chance que teve, o Real Madrid não desperdiçou, quando Benzema foi acionado na direita, levou bem pelo meio, invadiu a área, mas perdeu a bola. Porém, Isco, esperto no lance, conseguiu ficar com a sobra, driblou o defensor e tocou na saída de Sirigu, colocando os merengues na frente mais uma vez: 2 a 1 Real Madrid.

E no apagar das luzes, depois de tomar uma pressão, o Real Madrid conseguiu matar o jogo aos 48', quando Marcelo fez boa jogada pelo meio, passou, Cristiano Ronaldo deu ótimo corta-luz e a bola chegou em Lucas Vázquez, que invadiu a área e deu um leve toque na saída de Sirigu, fechando a conta: 3 a 1 Real Madrid.