Luis Enrique elogia Barcelona após goleada sobre Alavés: "Fomos eficazes"

Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Nesse sábado (11), o Barcelona foi até o sul da Espanha para encarar o Alavés pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/2017. A equipe catalã conseguiu uma tranquila vitória por 6 a 0 e assim mesmo que provisoriamente assumiu a ponta do campeonato com 48 pontos e três jogos a mais que o seu rival Real Madrid, enquanto que o Alavés fica com 27 no 12º lugar. Na próxima rodada, o Alavés visita o Depor no Riazor no sábado (18), às 15h30, enquanto que o Barcelona recebe o Leganés no dia seguinte (19), às 16h45.

Depois da partida, o técnico Luis Enrique falou sobre a partida, os bons momentos da equipe e a lesão de Aleix Vidal.

"Eu sempre venho com um sentimento bom no futebol, a imagem da equipe e o resultado. Mas eu fiquei irritado pela lesão do Aleix, pela forma como ela veio e o que significa para ele. Vendo a lesão grave de um companheiro que é desagradável para todos, temos de pensar em encorajá-lo. Para que ele retorne tão logo quanto possível, ele está nas melhores mãos".

"Em um jogo contra um rival fechado e bem organizado temos que dominar muitas estatísticas. A movimentação, amplitude, dar alguns toques... a equipe foi bem posicionada não apenas quando nós tínhamos a bola, mas também a pressão para a recuperação".

"Fizemos um bom jogo até onde nós fomos exigidos. Se conseguirmos vencer uma equipe que estava jogando de maneira intensa na defesa, é porque conseguimos encontrar espaços onde não existiam. No segundo tempo, Alavés mudou o sistema e jogamos nos contra-ataques, ocupamos os espaços dependendo de onde o rival se localiza. Nós fomos eficazes e, em seguida, a última meia hora era dispensável para ambas as equipes", falando sobre a partida já estar decidida nos 30 minutos finais.

"É tão recente... só fui ao médico quando entramos no vestiário. Você tem que esperar, mas isso parece ser sério", completou sobre a lesão do lateral Aleix Vidal.