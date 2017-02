Zidane elogia segundo tempo do Real Madrid: "Tivemos mais equilíbrio"

Foto: Divulgação/La Liga

Duelo de opostos na 22ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/2017, com o Real Madrid indo para Pamplona enfrentar o Osasuna no Reyno de Navarra e conseguindo uma importante vitória por 3 a 1. Com isso, a equipe se mantém na ponta do campeonato, agora com 49 pontos e dois jogos a menos que o Barcelona e tendo uma situação bem confortável na liga. Enquanto isso, os Rojillos seguem seu martírio contra a degola com apenas 10 pontos e a última colocação.

Na próxima rodada, os blancos recebem o Espanyol no sábado (18), às 13h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu. Já o Osasuna, vai até Balaídos encarar o Celta no dia seguinte (19), às 14h30.

Depois de mais uma vitória, o técnico Zinedine Zidane explicou o uso do esquema com três zagueiros, a saída de Danilo e outras questões inerentes ao cotejo: "Queríamos aproveitar o Marcelo e o Danilo pelos lados e assim ter mais equilíbrio. Nada mais".

"Eu não sei se é falta de concentração, mas poderíamos ter marcado o segundo e o empate nos atrapalhou, estas coisas podem acontecer, mas às vezes você tem de superá-las, tivemos mais equilíbrio no segundo tempo. Não havia muita diferença entre as equipes em campo".

"Em primeiro lugar, quero pedir desculpas pela lesão grave do jogador do Osasuna; Danilo é uma perda, mas vamos saber melhor mais tarde".

"Ele veio muito bem, porque isso não é fácil para entrar no tempo em que ele entrou e fazer o que ele fez, logo quando retornou ao time, tendo esse sentimento de jogar para os outros.", completando sobre a entrada de James Rodríguez no segundo tempo.

"Eu não sei, nós ficamos quinze dias sem jogar, agora vamos fazer isso a cada três dias Temos de descansar e pensar em Nápoles.", encerrou a coletiva dizendo não saber se a parada beneficiou ou atrapalhou sua equipe