Atlético de Madrid sofre mas vira jogo e vence Celta em casa

O Atlético de Madrid venceu o Celta de Vigo pela 22ª rodada do campeonato espanhol por 3 a 2. O jogo aconteceu em Madri, no Vicente Calderón neste domingo (12) . A partida foi puxado e começou com gol do time visitante, o Atleti empatou pouco depois mas o Celta virou no segundo o tempo e fez o time de Madrid correr atrás dos gols para ganhar a partida importante para se manter no G-4. Os gols foram de Torres, Carrasco e Griezmann, pelo Atleti e Cabral e Guidetti marcaram para o Celta.

Logo aos cinco minutos o Celta marcou seu primeiro gol. Gustavo Cabral recebeu a bola do escanteio e de cabeça, o argentino fez o dele. Mas o Atlético de Madrid não deixou os célticos comemorarem, porque aos 11’, Carrasco cruzou para Torres que, do meio da área acertou no ângulo, marcando um golaço.

O jogo seguiu equilibrado por um tempo até que o Celta intensificou a pressão sobre o Atleti. Guidetti deu uma bela assistência para Jozabed que finalizou mas a bola encontrou a trave. Aos 29’, Carrasco sofreu falta na pequena área e o juiz marcou pênalti para o time de Madri. Fernando Torres cobrou mas bateu na trave e perdeu a oportunidade. Os times continuaram com o jogo puxado e Carrasco teve uma belíssima chance depois de receber de Griezmann e ficou cara a cara com o goleiro céltico Sergio mas o espanhol defendeu.

O segundo tempo começou morno. As equipes não encontravam o caminho para o gol e as únicas oportunidades boas começaram quinze minutos após o inicio da segunda etapa. O Atlético de Madri buscava a virada e Carrasco foi destaque no time, saindo pra jogo e buscando gol. A primeira chance do time visitante, no entanto, foi somente aos 71’ com Iago Aspas, mas a bola foi defendida.

Aos 78’, um belo contra ataque deixou Guidette em boa posição e o sueco marcou, ampliando a vantagem para o Celta de Vigo. O Atleti continuou buscando pela oportunidade certa e dominando os ataques. Aos 86’ Carrasco finalmente conseguiu o que queria: marcou para o Atleti com um golaço de fora da área. Embalado, o time da casa ampliou o placar com Griezmann apenas dois minutos depois. Kevin Gameiro ainda tentou o quarto gol do Atleti aos 92’, mas a bola bateu na trave.