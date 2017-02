Griezmann reconhece espírito guerreiro do time após virada: “Um grupo que se doa ao máximo”

Foto: Divulgação/VAVEL

Foi uma virada impressionante, faltando 12 minutos o Atleti perdia por 2 a 1 em casa. Mas o time que nunca se entrega, característica dos times de Simeone, mais uma vez se mostrou aguerrido e buscou o resultado. O treinador argentino ressaltou a dificuldade imposta pelo Celta durante o jogo deste domingo (12): “Uma partida vibrante, emocionante, com muitos erros. O Celta jogou muito bem, ao final voltamos a nos reinventar em 10 minutos para conquistar a partida”.

Griezmann, autor do gol da vitória, também falou sobre a dificuldade imposta pelo adversário: “Foi uma partida intensa, sabíamos que seria complicada depois de jogar pela Copa (do Rei) e conseguimos virar porque damos o máximo sempre e vimos isto hoje”. O atacante francês também comentou sobre a má fase do time nas cobranças de pênaltis: “Às vezes a bola não entra, mas tem que se dedicar ao máximo, trabalhar e seguir essa linha”.

Simeone também falou sobre o pênalti perdido, o sexto nas últimas nove cobranças: “Faz parte do jogo. É difícil de treinar a não ser que chamemos 30 mil pessoas e as coloquemos atrás do gol. Esperamos seguir os tendo porque significa que estamos criando situações de gols”.

Yannick Carrasco, que marcou um golaço de voleio, esclareceu a polêmica com Simeone sobre o seu posicionamento dentro de campo: “Eu nunca disse que queria jogar pelo lado direito do campo. Quando me irrito com as substituições não é com o técnico, é comigo mesmo”. E também comentou o seu gol: “O voleio saiu perfeito. Peguei muito bem na bola, outras vezes não acontece, mas hoje saiu perfeita”.

Fernando Torres comentou a eliminação da Copa do Rei para o Barcelona e a motivação da equipe para as outras competições: “A eliminação da Copa nos deixa muita dor, mas nos dá confiança por como a enfrentamos. Voltamos a ser o time valente que não se rende e que sempre busca a vitória. No final o que se viu foi uma vitória de raça, como gostamos. Agora vem a Champions, que é uma competição que nos anima muito”, afirmou.

No próximo sábado (18), o Atlético visita o Sporting Gijón pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, em busca de manter a sequência e não deixar os líderes dispararem na frente. E na terça-feira (21), vai à Alemanha enfrentar o Bayer Leverkusen, pelas oitavas de final da UEFA Champions League.